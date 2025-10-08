تعليم أسيوط يحيل 3 مسئولين بالبرنامج العلاجي للطلاب الضعاف للتحقيق

أحال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط؛ صباح اليوم الأربعاء مسئول البرنامج العلاجي للطلاب الضعاف بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية المشتركة بدوينة ومسئول البرنامج بالإدارة التعليمية ورئيس قطاع التعليم الابتدائي بالإدارة التعليمية للتحقيق بإدارة الشئون القانونية لتقصيرهم في عملهم والتكامل في تطبيق البرنامج العلاجي للطلاب الضعاف بالمدرسة الابتدائية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة اليوم لبعض مدارس قرية دوينة بأبوتيج ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الانضباط المدرسى وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتفعيل الأنشطة المدرسية بمختلف المراحل الدراسية فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة، رافقه خلالها محمد العجان وكيل ادارة ابوتيج التعليمية.

وبدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة بدوينة والتى تتكون من 31 فصلا دراسيا ويوجه بها 1465 طالبا وطالبة وتابع انتظام الطلاب والمعلمين مشددا على حصر الغياب اليومى وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى بحضور احمد عمرو العمارة مدير المدرسة.

كما تفقد وكيل التعليم بأسيوط فصول مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية المشتركة بدوينة والتى تتكون من 21 فصلا دراسيا منهم 3 قاعات رياض أطفال وتابع بعض الفصول الدراسية ومرحلتى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ولاحظ وجود طلاب ضعاف بالصف السادس الابتدائى ولم يخضعوا للبرنامج العلاجى منذ بدء الدراسة على الرغم من معاناتهم من صعوبات كبيرة فى القراءة والكتابة وعلى الفور أحال مسئول البرنامج العلاجى بالمدرسة والإدارة التعليمية ورئيس قطاع التعليم الابتدائي بالإدارة للتحقيق لتقصيرها في عملهم.

واختتم جولته بتفقد فصول مدرسة دوينة الثانوية المشتركة والتى يبلغ طاقتها 11 فصلا دراسيا بحضور كمال عبد المجيد الحادى مدير إدارة المدرسة وتابع سير العمل بفصول الصف الأول الثانوى ومعامل العلوم والمكتبة وحضر بعض الحصص الدراسية واطمأن على مستوى الطلاب مشيدا بمستوى الطلاب وانضباطهم ومتابعتهم لمنصة كيريو للبرمجة والذكاء الاصطناعى وتفعيل حساباتهم عليها.

تفعيل الأنشطة المدرسية بالمدارس وتقسيم الطلاب داخل الفصل لمجموعات

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال جولته - بتفعيل الأنشطة المدرسية بالمدارس وتقسيم الطلاب داخل الفصل لمجموعات لتشجيع التنافس بينهم مشيرا إلى ضرورة التزام كافة المعلمين بالخطط التعليمية والوسائل التعليمية اللازمة لشرح المناهج التعليمية والاستعانة بمصادر المعرفة والمعلومات المتنوعة والتى وفرتها الدولة المصرية من مكتبات ومعامل وكتب دراسية ومناهج مطورة وخاصة موقع وزارة التربية التعليم.

والذى يحتوى على المكتبة الإلكترونية وكافة المناهج الدراسية وجميع الشرح للمناهج والتقييمات وكافة الخدمات المجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فضلا عن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب الصف الأول الثانوى ( qureo ) كيريو اليابانية والتى أتيحت باللغة العربية لكل طلاب الصف الاول الثانوى للتسجيل في المنصة بالإيميل الموحد عبر اللينك الاتى

.

وموقع بنك المعرفة المصري للحصول على المعلومات والكتب العلمية فى كافة تخصصات المعرفة والمتاحة مجانا لجميع الطلاب والمعلمين والباحثين عن المعرفة بالإضافة إلى الأسطوانات المدمجة لشرح المناهج والدروس التعليمية التى وفرتها الوزارة بكافة المدارس الاستعانة بها فى شرح المناهج التعليمية بواسطة معامل الحاسب الأولى وغرفة مناهل المعرفة بالمدارس بالإضافة إلى المعامل المتنوعة والمكتبة المدرسية وما تحويه من كتب قيمة فى كافة المجالات.

ووجه وكيل التعليم بأسيوط - خلال الجولة - بالإسراع فى تطبيق برامج علاجية للطلاب الضعاف والذين يعانون من التأخر الدراسى أو صعوبات فى القراءة والكتابة مع المتابعة المستمرة من خلال موجهى المواد الدراسية مؤكدا متابعته المستمرة للمدارس ورصد أية سلبيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتفعيل الأنشطة المدرسية موجها كافة مديرى المراحل والتوجيهات الفنية المختلفة بتكثيف المتابعات والزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على انتظام العملية التعليمية وشرح المناهج الدراسية وفقا لخطة المناهج والخطة الزمنية.

