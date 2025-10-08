ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط طن لحوم غير صالحة داخل إحدى الثلاجات بالمدينة الصناعية ببني غالب، خلال حملة رقابية وتموينية مفاجئة، وذلك ضمن الجهود المستمرة للمحافظة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ضبط 1200 كيلوجرام من مفروم الدجاج والأجنحة غير صالحة

وأوضح ممحافظ أسيوط أن مديرية التموين بأسيوط برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالمحافظة، تمكنت من ضبط 1200 كيلوجرام من مفروم الدجاج والأجنحة والأوراك والكبد والقوانص غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 66 كيلوجرامًا من الزبدة الفاسدة، وذلك خلال حملة مفاجئة على ثلاجات المدينة الصناعية بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

شارك في الحملة كل من خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعبدالله عبد المولى مدير إدارة تموين المركز، وعز محمد عبدالرحمن، وأحمد زرزور، ومحمد بكر مأمورو الضبط القضائي بالمديرية، إلى جانب الدكتور إسلام محمود عبد السلام من مديرية الطب البيطري، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع المراكز والأحياء لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير سلع آمنة وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا سرعة التعامل مع أي بلاغات تخص التموين أو سلامة الأغذية حفاظًا على الصحة العامة.

