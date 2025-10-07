تعليم أسيوط يعلن تطبيق برامج علاجية للطلاب الضعاف وإطلاق منظومة فصل المخلفات بالمدارس

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ صباح اليوم الثلاء سير الدراسة بعدد 5 مدارس من التعليم الأساسى والثانوى بقرية موشا التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، وذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الانضباط المدرسى وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، وذلك فى إطار توجيهات لواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

حصر الغياب اليومى وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى



حيث بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية بمدرسة موشا الإعدادية الجديدة والتى يبلغ عدد طلابها 959 فطالب وطالبة موزعين على 21 فصل دراسى وتابع انتظام الطلاب والمعلمين مشددا على حصر الغياب اليومى وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى بحضور محمد عبد الفتاح مدير إدارة المدرسة.



كما تفقد وكيل التعليم بأسيوط مدرسة موشا الإعدادية المشتركة والبالغ عدد فصولها 25 فصل دراسى والطلاب 1157 طالب وطالبة وتابع وكيل الوزارة بعض الحصص الدراسية ومعامل العلوم والمكتبة وحجرة الاقتصاد المنزلى بحضور مدير المدرسة محمود الطحان كما تابع سير الدراسة بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية المشتركة بموشا البالغ عدد فصولها 17 فصل دراسى وتفقد بعض الفصول الدراسية بحضور هشام حميد مدير المدرسة.

منصة كيريو وبنك المعرفة المصرى



واختتم وكيل الوزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته بقرية موشا بتفقد مدرستى تمام رمضان الإعدادية الثانوية المشتركة وتابع سير العمل وحضر بعض الحصص الدراسية بالمدرسة الثانوية واطمأن على مستوى الطلاب بحضور حسين نفادى مدير ادارة المدرسة الثانوية ومحمود محمد نفادى مدير المدرسة الاعدادية مشيدا بالانضباط المدرسى ومستوى الطلاب وحرصهم على الدخول على منصة كيريو وبنك المعرفة المصرى فضلا عن الحفاظ على مستوى النظافة المدرسية.

تعميم تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بكافة المدارس



واعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال جولته - بتعميم تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بكافة المدارس على مستوى المحافظة تحت إشراف موجهى عموم المواد الدراسية والموجهين الاوائل بالادارات التعليمية حرصا على مستقبل ابنائنا الطلاب ولتحقيق التفوق الدراسى مشيرا إلى إطلاق منظومة فصل المخلفات بالمدارس بعد جمعها لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات من خلال فصلها فى الجمع بواسطة توزيع سلات القمامة المتنوعة بالمدارس وطباعة لوجو واسماء تقسيمات القمامة عليها وتكثيف ندوات وفعاليات التوعية للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بمبادرة الوزير لواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط بتفعيل الأنشطة المدرسية بالمدارس والتزام كافة المعلمين بالخطط التعليمية والوسائل التعليمية اللازمة لشرح المناهج التعليمية والاستعانة بمصادر المعرفة والمعلومات المتنوعة والتى وفرتها الدولة المصرية من مكتبات ومعامل وكتب دراسية ومناهج مطورة وخاصة موقع وزارة التربية التعليم ().

والذى يحتوى على المكتبة الإلكترونية وكافة المناهج الدراسية وجميع الشرح للمناهج والتقييمات وكافة الخدمات المجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فضلا عن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب الصف الأول الثانوى ( qureo ) كيريو اليابانية والتى اتيحت باللغة العربية لكل طلاب الصف الاول الثانوى للتسجيل في المنصة بالإيميل الموحد عبر اللينك الآتي



وموقع بنك المعرفة المصرى () للحصول على المعلومات والكتب العلمية فى كافة تخصصات المعرفة والمتاحة مجانا لجميع الطلاب والمعلمين والباحثين عن المعرفة بالإضافة إلى الاسطوانات المدمجة لشرح المناهج والدروس التعليمية التى وفرتها الوزارة بكافة المدارس الاستعانة بها فى شرح المناهج التعليمية بواسطة معامل الحاسب الاولى وغرفة مناهل المعرفة بالمدارس بالإضافة إلى المعامل المتنوعة والمكتبة المدرسية وماتحويه من كتب قيمة فى كافة المجالات.

