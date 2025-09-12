تنفيذي أسيوط: ارتفاع نسبة الإنجاز في التصالح على مخالفات البناء لـ 99%

ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

وحضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب العميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، ومساعد مدير الأمن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي الإدارات التنفيذية وشركات المرافق.

استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال العام الدراسي الجديد

في مستهل الجلسة، استعرض محافظ أسيوط استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة معارض "أهلًا مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركة القابضة التابعة لوزارة التموين، وذلك لتخفيف الأعباء عن الأسر وخاصة محدودي الدخل كما شدد على مراجعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، والتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

إطلاق مبادرة "مليون طائر" لتنمية الثروة الداجنة

كما تابع محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمبادرة "مليون طائر" التي تم إطلاقها مؤخرًا لتنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية التكاملية، باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف خلق تكتلات اقتصادية جديدة تحقق التنمية المستدامة.

إنشاء طريق البداري – البحر الأحمر بطول 35 كيلومترًا

وفيما يخص البنية التحتية، ناقش محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء طريق البداري – البحر الأحمر بطول 35 كيلومترًا، إلى جانب أعمال رصف عدد من الطرق الداخلية، منها طريق سيد وترعة عبدالله بحي غرب أسيوط، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والجهات المعنية.

استكمال إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

كما استعرض محافظ أسيوط ملف التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن نسبة الإنجاز بلغت 99%، مؤكدًا حرص الدولة على إنهاء هذا الملف الحيوي بما يراعي مصلحة المواطن ويحفظ حقوقه، مع تسريع وتيرة العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم وفي السياق نفسه، شدد على استكمال إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، والتعامل الفوري مع المخالفات غير المقننة.

وفي ملف المتغيرات المكانية، وجه محافظ أسيوط بسرعة الرد على جميع الحالات التي تم رصدها بمختلف المراكز والوحدات المحلية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حفاظًا على أملاك الدولة وحقوقها.

إنشاء 9 محلات تجارية بمركز أبوتيج أمام بنك ناصر الاجتماعي

وخلال الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على إنشاء 9 محلات تجارية بمركز أبوتيج أمام بنك ناصر الاجتماعي ومبنى الصيانة، بالجهود الذاتية وبمساهمة من بعض المواطنين، كما أقر المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات المختلفة لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ أسيوط الشكر للمتبرعين، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.