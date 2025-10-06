جامعة أسيوط تنظم ندوات توعوية لمكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب

شهدت كلية الحقوق بجامعة أسيوط اليوم الإثنين 6 أكتوبر، انعقاد ندوة ضمن سلسلة ندوات التوعية حول "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"، التي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، ضمن رؤية مصر 2030، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

شهدت الفعالية حضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار صلاح فواز، مشرف عام محافظة أسيوط بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين وطلاب الكلية.

تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للطلاب

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية، تهدف إلى رفع وعي الطلاب بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، مع الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، تشجع على تنمية مهارات الطلاب، بما يعزز قدرتهم على مواجهة المخاطر الاجتماعية في إطار استراتيجية مصر 2030.

تأتي سلسلة الندوات تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس لجنة مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي، وتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميمة إبراهيم، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وتحاضر فيها الدكتور نادى سيد علي، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووكيل وزارة العدل سابقًا، ومساعد كبير الأطباء الشرعيين لشئون السموم والمخدرات بالوجه القبلي سابقًا.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط أن الندوة تهدف إلى زيادة وعي الطلاب بأضرار المخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها، ضمن الدور التوعوي للجامعة للحد من ظاهرة الإدمان، مؤكدًا أن هذه الفعاليات ستعقد في مختلف كليات الجامعة لتوعية الطلاب والعاملين ونشر القيم والعادات الأصيلة كدرع واقٍ ضد المخاطر الاجتماعية.

وأشار الدكتور دويب حسين إلى أن الندوة تناولت أساليب الوقاية والعلاج والتأهيل الاجتماعي للحد من المخدرات وطرق الإقلاع عنها، مع تسليط الضوء على أنواع المخدرات وآثارها السلبية على صحة الفرد والجسم، إضافة إلى تأثيرها النفسي والاجتماعي على الفرد والمجتمع.

وأكد الدكتور محمد رجب الكحلاوي أن جامعة أسيوط مستمرة في دورها التوعوي من خلال تنفيذ سلسلة ندوات وحملات للتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان، مشيرًا إلى أن المخدرات من الجرائم المنظمة العابرة للقارات، وهو ما يجعل حماية الإنسان منها أحد أولويات المجتمع الدولي.

واختتم الدكتور نادى سيد علي حديثه بالإشادة بجهود الجامعة في تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، لبناء وتنمية وعي الشباب ضد الحملات الخارجية الممنهجة التي تهدف لتدمير صحتهم وإبعادهم عن مسيرة البناء والتنمية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

