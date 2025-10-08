محافظ أسيوط يتابع أعمال إصلاح كسر محطة المراغي المفاجئ ويوجه بتوفير سيارات مياه للمواطنين

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح كسر مفاجئ في إحدى طلمبات الدفع الرئيسية بمحطة المراغي للصرف الصحي بمدينة أسيوط، والذي تسبب في انقطاع اضطراري مؤقت للمياه عن عدد من مناطق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي بإسم الشركة.

وتابع محافظ أسيوط على أرض الواقع أعمال الصيانة وعمليات شفط المياه لتسهيل حركة فرق الإصلاح داخل الموقع، موجهًا بتكثيف الجهود واستمرار العمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الطلمبات بكامل طاقتها التشغيلية.

محطة المراغي تضم أربع طلمبات رئيسية

وأوضح محافظ أسيوط أن محطة المراغي تضم أربع طلمبات رئيسية بطاقة إجمالية تصل إلى 800 لتر/ثانية (بواقع 200 لتر لكل طلمبة)، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بالفعل إلى معظم مناطق حي شرق وجزء كبير من حي غرب، فيما تتواصل أعمال الصيانة لإعادة الضخ الكامل إلى باقي المناطق في أسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء هشام أبو النصر دعم المحافظة الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكافة الإمكانات المتاحة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الكسح التابعة لجهاز الإنقاذ السريع والأحياء والمراكز للمشاركة في أعمال الشفط والإصلاح، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال وتنفيذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة ضخ المياه تدريجيًا عقب الانتهاء من الإصلاحات.

كما وجه محافظ أسيوط بتوفير سيارات مياه شرب نظيفة للمناطق التي تأثرت مؤقتًا بالانقطاع، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وعدم تأثرهم بالخدمة، مشددًا على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة حتى الانتهاء الكامل من الأعمال وعودة الخدمة إلى طبيعتها في جميع المناطق.

