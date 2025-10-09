الفريك سر الرشاقة، 10 أسباب تجعلك تختاره في الدايت بدل الأرز

فوائد الفريك، الفريك من حبوب القمح الشهيرة التي تقدم مثل الأرز، ولها شعبية كبيرة فى مصر والوطن العربي لمذاقه المميز، حيث يستخدم فى عمل أشهى الوصفات.

وفوائد الفريك، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف واشتهر بأهميته لمرض السكرى لأنه قليل السعرات الحرارية.

تقول الدكتورة مرام عيسى، أخصائية التغذية العلاجية: إن الفريك من الحبوب القديمة التي تمتاز بقيمتها الغذائية العالية وطعمها اللذيذ، وهو في الأصل حبوب القمح التي يتم حصدها قبل تمام نضجها ثم تحمص وتطحن جزئيا، ويعد غذاء متكاملا.

فوائد الفريك

وأضافت مرام، أن هناك 10 فوائد للفريك، منها:

غني بالألياف ومفيد للهضم، والفريك من أغنى الحبوب بالألياف الغذائية، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما أن الألياف تعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وبالتالي تحسن عملية الهضم وتقلل من اضطرابات المعدة والقولون. يساعد على إنقاص الوزن، والألياف الكثيرة الموجودة في الفريك تعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من تناول الطعام على مدار اليوم، كما أن مؤشره الجلايسيمي منخفض، أي أنه لا يرفع سكر الدم بسرعة، مما يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن أو ضبط الشهية. مفيد لصحة القلب، ويحتوي الفريك على نسب جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان في الحفاظ على ضغط الدم في مستواه الطبيعي، كما أن الألياف تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر أمراض القلب والشرايين. يدعم صحة الدماغ والأعصاب، والفريك غني بمعدن الزنك والحديد، وهما عنصران ضروريان لوظائف الدماغ والجهاز العصبي، والحديد يساهم في تكوين الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الدماغ، مما يحافظ على التركيز والنشاط الذهني. مصدر ممتاز للحديد والبروتين النباتي، ويحتوي الفريك على نسبة مرتفعة من البروتين مقارنة بمعظم الحبوب الأخرى، مما يجعله مهم للنباتيين، كما يحتوي على الحديد الذي يقي من فقر الدم ويحافظ على الطاقة والحيوية. يوازن مستوى السكر في الدم، بسبب انخفاض المؤشر الجلايسيمي للفريك، فهو لا يسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر بعد تناوله، مما يجعله خيارا مناسبا لمرضى السكري أو لمن يعانون من مقاومة الإنسولين. يحافظ على صحة العظام، والفريك يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية لبناء العظام وتقويتها، كما تساهم في الوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر. يعزز المناعة، واحتواء الفريك على الزنك والفيتامينات ومضادات الأكسدة يساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات، كما يساهم في سرعة التئام الجروح ومكافحة العدوى. يحارب الجذور الحرة، والفريك يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفينولات والكاروتينات، التي تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الشيخوخة المبكرة. مناسب للأنظمة الصحية والتغذية المتوازنة، ويمكن إدخال الفريك في الكثير من الأكلات الصحية مثل السلطات، الشوربات، والمحاشي، وهو بديل ممتاز للأرز أو المكرونة في الوجبات، مما يجعله مثالي لمن يتبعون نظام غذائي متوازن أو دايت صحي.

