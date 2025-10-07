الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

فوائد عشبة القديس يوحنا وطرق استخدامها

عشبة القديس يوحنا،
عشبة القديس يوحنا، فيتو

فوائد عشبة القديس يوحنا، عشبة القديس يوحنا من الأعشاب القديمة التى اشتهرت فى دول أوروبا واستخدمت فى الطب الشعبي لقيمتها الغذائية العالية.

وفوائد عشبة القديس يوحنا، عديدة ولكنها اشتهرت فى مجال الطب النفسي حيث تحسن المزاج وتعالج الأرق وتقاوم الاكتئاب.

فوائد عشبة القديس يوحنا للصحة النفسية 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن لعشبة القديس يوحنا العديد من الفوائد الهامة لجسمك وصحتك،  أهمها

- علاج الاكتئاب

  • وأحد أهم فوائد عشبة القديسين أو ما تعرف لعشبة القديس يوحنا، وأكثر استخداماتها شيوعا هي استخدامها لعلاج الاكتئاب والوقاية منه، وهي أحد الخيارات ذات الشعبية الواسعة بين الخيارات المعالجة التي قد يطرحها الطبيب على مريض الاكتئاب.
  • وأثبتت دراسة حديثة أن هذه الفوائد النفسية العديدة لعشبة القديس يوحنا، يرجع إلى إحتواء عشبة القديسين على مركبات خاصة تؤخر امتصاص بعض النواقل العصبية، مثل السيروتونين، والدوبامين.
فوائد عشبة القديس يوحنا 
فوائد عشبة القديس يوحنا، فيتو

فوائد عشبة القديس يوحنا 

وهناك فوائد أخرى عديدة لعشبة القديس يوحنا، منها:

  • مستخلص عشبة القديس يوحنا يساعد على رفع مستوى السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وهما الهرمونان المرتبطان بتحسين المزاج والشعور بالسعادة.
  • بفضل تأثيرها المهدئ على الجهاز العصبي، يمكن لعشبة القديس يوحنا أن تساعد في تقليل مشاعر القلق والتوتر العصبي، وتحسين جودة النوم، والتقليل من الأرق الناتج عن التوتر النفسي.
  • تناول العشبة بانتظام قد يساعد النساء في تقليل التقلبات المزاجية، والتهيج، والشعور بالحزن أو العصبية المصاحبة لفترة ما قبل الدورة الشهرية، كما تساهم في تخفيف الألم الجسدي المرتبط بها.
  • في مرحلة سن اليأس، قد تواجه المرأة تقلبات مزاجية وهبات ساخنة واضطرابات في النوم، وأثبتت الأبحاث أن عشبة القديس يوحنا قد تساعد في الحد من هذه الأعراض.
  • تساعد هذه العشبة على استرخاء الجسم والعقل، وقد تستخدم لتحسين نوعية النوم لدى من يعانون من الأرق الناتج عن القلق أو الاكتئاب، فهي تعمل على تهدئة الأعصاب وتحفيز إفراز هرمونات الراحة.
  • تقلل الالتهابات الداخلية والخارجية، وتستخدم أحيانا موضعيا على الجروح والحروق البسيطة لتسريع التئامها.
  • تساعد المركبات النشطة في العشبة على تقوية مناعة الجسم بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والبكتيريا، مما يحسن مقاومة الجسم للأمراض.

كيفية استخدام عشبة القديس يوحنا

يمكن تناولها بعدة أشكال حسب الحاجة:

  1. كمكمل غذائي على شكل كبسولات أو أقراص.
  2. كشاي عشبي، حيث تنقع ملعقة صغيرة من الزهور المجففة في كوب ماء مغلي لمدة 10 دقائق.
  3. كزيت موضعي، يستخدم لعلاج التهابات الجلد أو آلام العضلات.
  4. كمستخلص سائل، يضاف إلى الماء أو العصير حسب الجرعة الموصى بها.
واعظة بالأزهر تكشف 4 مضادات إيمانية لعلاج الاكتئاب والهم

txt

استشاري نفسي يكشف أسباب تزايد نوبات الاكتئاب الفترة الأخيرة

