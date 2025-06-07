السبت 07 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفريك بقطع اللحم، أكلة مميزة في العيد

الفريك بقطع اللحم،
الفريك بقطع اللحم، فيتو

طريقة عمل الفريك، الفريك من الحبوب الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، ويقدم بطرق مختلفة على حسب الرغبة.

وطريقة عمل الفريك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفي عيد الأضحى المبارك يقدم مع اللحوم بطرق مختلفة، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الفريك بقطع اللحم.

مكونات عمل الفريك بقطع اللحم:

كيلو لحم مكعبات

بصلة مفرومة ناعم

2 كوب فريك منقوع ساعتين 

ملح وفلفل وبهارات

زبدة وزيت

2 كوب ماء

ورق غار

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

طريقة عمل الفريك بقطع اللحم:-

  • يشوح البصل حتى يذبل في الزيت والزبدة.
  • يضاف له مكعبات اللحم والفلفل والبهارات وورق الغار ويقلب حتى يصبح ذهبيًّا.
  • يضاف له الماء ويترك علي نار هادئة حتى ينضج.
  • يضاف له الفريك والملح وقليل من الماء حتى ينضج الفريك.
  • يترك على نار هادئة حتي تمام النضج.
  • يرفع عن النار ويقدم ساخن مع المكسرات علي الوجه.
طريقة عمل الفريك بقطع اللحم 
طريقة عمل الفريك بقطع اللحم 

نصائح لتناول لحوم العيد بآمان 

ولتناول لحوم العيد بآمان يجب اتباع بعض النصائح حفاظًا على الصحة، ومن هذه النصائح:

  • عدم الإفراط في تناول اللحوم فيكفي مرة واحدة خلال اليوم الواحد فى أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يجب اختيار قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون لأن اللحوم بطبيعتها غنية بالدهون وقطع الدهون بها تزيد من كمية هذه الدهون ما يشكل خطورة على الصحة لذا يجب اختيار قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.
  • يجب عدم الإفطار على اللحوم أو الكبدة فى أيام العيد، حيث يفضل تناول وجبة إفطار خفيفة فى الصباح مثل ساندويتش جبن مع الشاى، ثم تناول وجبة الغداء التى تحتوى على اللحوم فى الثالثة عصرا حتى تستطيع المعدة هضم اللحوم بدون أى مشاكل.
  • يجب تقسيم أنواع اللحوم على مدار أيام العيد فلا يجوز تناول اللحوم والكبدة معًا حفاظًا على راحة المعدة وصحة الجسم، وبالتالى يفضل تناول اللحوم في يوم والكبدة فى يوم والكوارع فى يوم وهكذا.
  • يفضل عدم الجمع بين الفتة والرقاق باللحمة فى يوم واحد لأن كلاهما غني بالدهون والسعرات الحرارية وتقديمهم مع اللحوم يدخل الجسم كمية كبيرة من السعرات الحرارية والدهون ما يسبب ارتفاع ضغط الدم والسكر أيضا مع ارتفاع الكوليسترول بالدم والإصابة بالسمنة والاضطرابات الهضمية.
  • يفضل تناول اللحوم مسلوقة أو مشوية لأنها اخف من المحمرة والمسبكة.
    الإكثار من تناول الخضراوات الخضراء بجانب اللحوم لتنظيم عملية الهضم ومستعدة الجسم على امتصاص فوائد اللحم بشكل جيد.
  • ممنوع تناول الشاي والقهوة عقب اللحوم مباشرة واستبدالها بعصير الليمون لتحفيز الجسم على امتصاص فوائد اللحم، وتجنب عسر الهضم، ويمكن تناول الشاي والقهوة عقب مرور ساعتين على الاقل من تناول اللحوم.
  • المشروبات الغازية تسبب عسر الهضم وتؤثر في امتصاص فوائد اللحم بالجسم وترفع نسبة السكر بالدم لذا يجب تجنبها تماما واستبدالها بالعصائر الطبيعية.
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الفريك الفريك بقطع اللحم طريقة عمل الفريك بقطع اللحم عيد الأضحي المبارك العيد الشيف نيفين عباس

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