عصير وقشور ودبس، الرمان فاكهة الجمال وكل قطعة تحمل فوائد

فوائد الرمان، في كل حبة رمان هناك قصة من الصحة والجمال، تختبئ خلف ذلك اللون الأحمر القاني الذي يرمز للحياة والطاقة.



الرمان ليس مجرد فاكهة تُزيّن المائدة في مواسمها، بل هو كنز صحي وجمالي متكامل، بدءًا من حباته وعصيره، وصولًا إلى قشره ودبسه الذي يُعد من أقدم أسرار المطبخ العربي.





تمتد فوائد الرمان، لآلاف السنين، حيث استخدمه الفراعنة والرومان القدماء لعلاج الالتهابات ومشكلات المعدة والجلد.

واليوم، تؤكد الأبحاث الحديثة أن للرمان دورًا فعّالًا في تحسين صحة الكبد والمناعة والمفاصل.

كما أن بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الرمان قد يُساهم في تحسين الذاكرة وتقوية التركيز، بفضل تأثيره الإيجابي على تدفق الدم إلى الدماغ.



أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن الرمان ليس مجرد فاكهة تُؤكل، بل منظومة متكاملة من الفوائد تبدأ من القشرة وتنتهي بالعصير والدبس، فهو كنز طبيعي يمكن أن يرافقك في نظامك الغذائي والعناية بجمالك وصحتك النفسية، ليُعيد التوازن والطاقة إلى حياتك.



وفي السطور التالية، تستعرض الدكتورة تيفني أهم فوائد الرمان بكل أجزائه.





فوائد الرمان فاكهة تُقاوم الزمن

الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تُعد من أقوى الأسلحة في محاربة الشيخوخة. فالعناصر الموجودة فيه، وعلى رأسها مادة "البونيكالاجين"، تُساعد على حماية خلايا الجسم من التلف، وتُعيد للبشرة نضارتها الطبيعية. ليس غريبًا أن تجد خبراء التغذية والجمال على حد سواء يتفقون على تناوله يوميًا، سواء في صورته الطازجة أو كعصير طبيعي.

هذه الفاكهة الساحرة لا تكتفي بحماية الجلد، بل تُنشّط الدورة الدموية، وتُحسّن من تدفق الدم إلى الجلد والشعر، ما يمنح الوجه إشراقًا طبيعيًا.

يمكنك استخدام عصير الرمان كماسك طبيعي لتوحيد لون البشرة، بينما يمكنك استخدام قشره المجفف كمقشر طبيعي يُزيل الخلايا الميتة بلطف.

قشر الرمان.. بطل خفي في عالم الصحة

قد يجهل الكثيرون أن الفائدة الحقيقية للرمان لا تقتصر على البذور فقط، بل تمتد لتشمل قشره الذي يُعد من أغنى أجزاء الفاكهة بالمغذيات.

قشر الرمان يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة تفوق أحيانًا تلك الموجودة في البذور.

فوائد قشر الرمان للجسم، فيتو

يمكنك استخدام قشر الرمان، بعد تجفيفه وطحنه في وصفات لعلاج التهابات المعدة والقولون، إذ يُسهم في تهدئة الجهاز الهضمي وتنقية الأمعاء.

أما في عالم الجمال، فيُعتبر مسحوق قشر الرمان علاجًا منزليًا فعّالًا لمشكلات البشرة الدهنية والمسام الواسعة.

يمكنك خلط ملعقة صغيرة منه مع الزبادي والعسل لتصنعي قناعًا قابضًا طبيعيًا للبشرة يُنقّيها ويُعيد إليها التوازن.

عصير الرمان.. طاقة للحياة

كوب واحد من عصير الرمان يوميًا كفيل بأن يُحدث فرقًا في صحتك العامة، فهو يرفع من مستوى الهيموجلوبين في الدم بفضل احتوائه على الحديد، ما يُساعد في الوقاية من فقر الدم والإرهاق المزمن.

كما يعمل العصير على خفض ضغط الدم وتنقية الشرايين من الترسبات، ما يجعله مشروبًا مثاليًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

وتشير دراسات علمية حديثة إلى أن تناول عصير الرمان بانتظام قد يُقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي، بفضل خصائصه المقاومة لنمو الخلايا السرطانية.

أما من الناحية النفسية، فالرمان يُعد من الأطعمة التي تُحسّن المزاج العام. احتواؤه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C والمغنيسيوم، يُسهم في تقليل التوتر والقلق، مما يجعله فاكهة مثالية لفترات الإرهاق الذهني والضغوط اليومية.

دبس الرمان.. سحر المذاق والعلاج

في المطبخ، لا يكتمل طعم الأطعمة الشرقية بدون لمسة من دبس الرمان. هذا السائل الكثيف الداكن ليس مجرد إضافة نكهة حامضة لذيذة، بل يحمل في داخله قيمة غذائية عالية.

دبس الرمان يُحضّر بغلي عصير الرمان حتى يتركز، مما يجعله مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة والمعادن.

دبس الرمان، فيتو

من فوائده أنه يُحفّز عملية الهضم ويُقلّل من الكوليسترول الضار في الدم، كما يساعد على تنظيم مستويات السكر بفضل تأثيره الإيجابي على مقاومة الأنسولين.

ويُستخدم دبس الرمان كذلك كعلاج شعبي لتقوية المناعة وتخفيف الالتهابات، خاصة في مواسم البرد، حيث يُضاف إلى كوب من الماء الدافئ مع العسل لزيادة فعاليته.

الرمان وصحة الشعر

في عالم العناية بالشعر، أثبت الرمان مكانة مميزة.

زيت بذور الرمان يُستخدم في صناعة مستحضرات العناية بالشعر نظرًا لاحتوائه على أحماض دهنية تُغذي فروة الرأس وتحفّز نمو الشعر.

كما أن استخدام قشر الرمان المغلي كغسول للشعر يُساعد في تقليل القشرة ويُضفي لمعانًا طبيعيًا على الخصلات.

