8 فوائد مذهلة، ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل على الريق يوميًا؟

تناول ملعقة عسل على الريق يوميًا، منذ القدم، يُعرف العسل الطبيعي بأنه كنز غذائي ودواء طبيعي شامل، لما يحتويه من عناصر غذائية ومضادات أكسدة قوية.

ومع تطور الأبحاث الطبية الحديثة، أصبح هناك اتفاق واسع على أن تناول ملعقة من العسل على الريق يوميًا ينعكس إيجابًا على صحة الجسم والمناعة والهضم والطاقة العامة.





ما يفعله العسل بجسمك عند تناوله يوميًا

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة اماندا كالدويل استشاري التغذية العلاجية، بالتفصيل ما يحدث داخل جسمك عند المداومة على تناول العسل صباحًا قبل الإفطار، ولماذا يعتبر من أهم العادات الصحية التي يمكنك اعتمادها يوميًا.



أولًا: تنظيف الجسم من السموم وتنشيط الكبد

أول ما يفعله العسل بعد دخوله إلى المعدة هو تحفيز الكبد على طرد السموم. فالعسل يحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد في تنقية الدم وتحسين أداء الكبد، مما يسهل التخلص من الفضلات والمواد الضارة المتراكمة في الجسم.



كذلك يُساعد تناول العسل على الريق في تنشيط حركة الأمعاء وتحسين الهضم، خاصة عند مزجه بماء دافئ. فهذه العادة تعمل كغسول طبيعي للجهاز الهضمي في بداية اليوم.



ثانيًا: تقوية المناعة ومقاومة البكتيريا

يُعد العسل من أقوى المواد الطبيعية التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، بفضل احتوائه على مركبات مثل الفينولات والفلافونويدات.

تناول ملعقة واحدة صباحًا يُساهم في تقوية الجهاز المناعي، ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة نزلات البرد والالتهابات.

كما أن العسل يحتوي على الهيدروجين بيروكسيد الطبيعي، وهو مطهر قوي يساعد في حماية الحلق والجهاز التنفسي من العدوى.

ثالثًا: مصدر طبيعي للطاقة والنشاط

على عكس السكريات الصناعية التي تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم، يمنحك العسل طاقة متوازنة وطبيعية بفضل احتوائه على مزيج من الجلوكوز والفركتوز.

تناول ملعقة على معدة فارغة يساعد في تنشيط الجسم والعقل معًا، ويمنحك بداية يوم مليئة بالحيوية دون الحاجة إلى المنبهات أو المشروبات السكرية.

كما أن الرياضيين يعتمدون على العسل كمصدر طاقة طبيعي قبل التمارين، لأنه يُمتص بسرعة ويوفر للجسم وقودًا فوريًا دون إرهاق المعدة.

رابعًا: تحسين صحة الجهاز الهضمي

العسل له تأثير مهدئ ولطيف على المعدة.

فهو يساعد في تقليل الحموضة وتهدئة التهابات المعدة، ويعيد التوازن لبكتيريا الأمعاء النافعة.

تناول العسل على الريق يمكن أن يخفف أعراض القولون العصبي، ويمنع نمو البكتيريا الضارة، خصوصًا عند خلطه بالقليل من الماء الدافئ أو عصير الليمون.

خامسًا: ترطيب الجسم وتحسين مظهر البشرة

من الفوائد غير المباشرة لتناول العسل صباحًا أنه يساعد على ترطيب الجسم من الداخل، مما ينعكس على البشرة بشكل واضح.

فالعسل يحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين B، الحديد، والمغنيسيوم، وجميعها تساهم في نضارة البشرة ومكافحة الجفاف.

ومع انتظام الاستخدام، تلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقًا، خصوصًا إذا كنتِ تشربين الماء بعد العسل بنصف ساعة.

سادسًا: دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار

أظهرت دراسات حديثة أن العسل يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

كما أن تناوله بانتظام يساعد في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، ما يجعله عنصرًا مساعدًا في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

سابعًا: تحسين الذاكرة وتعزيز التركيز

يعمل العسل كمصدر سريع للجلوكوز، وهو الوقود الأساسي لخلايا الدماغ.

تناول ملعقة صغيرة يوميًا يساعد في تحسين الذاكرة قصيرة المدى وزيادة التركيز، خاصة في الصباح الباكر عند بدء النشاط الذهني أو قبل الدراسة.

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة في العسل قد تساعد في الوقاية من تدهور خلايا الدماغ مع التقدم في العمر.

ثامنًا: تهدئة الحلق وتقليل الكحة الصباحية

إذا كنتِ تعانين من التهابات الحلق أو السعال عند الاستيقاظ، فالعسل هو العلاج الطبيعي الأنسب.

فهو يعمل على تغطية جدار الحلق بطبقة واقية تقلل التهيج وتخفف السعال الجاف.

كذلك يمتاز بخصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد على سرعة الشفاء وراحة الجهاز التنفسي.

فوائد عسل النحل، فيتو

كيفية تناول العسل على الريق بطريقة صحيحة

يُفضل تناول ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي الخام (غير المُسخن أو المصنع).

يمكنكِ إذابتها في كوب ماء فاتر مع بضع قطرات من الليمون لتعزيز الفائدة.

يُفضل الانتظار من 20 إلى 30 دقيقة قبل تناول الإفطار.

ولأفضل النتائج، اجعليها عادة صباحية يومية، مع استخدام أنواع عسل نقي موثوق بها مثل عسل السدر أو عسل الزهور البرية.

ملعقة واحدة من العسل على الريق ليست مجرد طقس صباحي تقليدي، بل عادة صحية متكاملة تمنح الجسم طاقة، وتدعمه بالمناعة، وتُحسّن الهضم والبشرة والقلب.

ومع المواظبة اليومية، ستلاحظين تأثيرها الواضح على صحتك العامة ونشاطك، لتصبحي أكثر توازنًا من الداخل والخارج.

ابدئي يومك بملعقة من العسل، وستجدين أن الطبيعة كفيلة بأن تمنحك أفضل ما تحتاجينه دون أي إضافات صناعية.

