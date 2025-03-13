طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة، الفريك من الحبوب الشهيرة التى لها مذاق مميز ويقدم بطرق مختلفة، وعادة يقدم فى حشو الحمام والدجاج.

وطريقة عمل طاجن الفريك باللحمة، من الطرق المميزة التى يسهل تحضيرها، وهى مناسبة العزومات خاصة فى شهر رمضان المبارك.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة.

مكونات عمل طاجن الفريك باللحمة:-

½ كيلو لحم مكعبات يفضل لحم الضأن أو موزة بقرى

2 كوب فريك مغسول ومنقوع لمدة ساعة

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب مرق لحم ساخن

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

1 ثمرة طماطم مفرومة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ ملعقة صغيرة كمون

1 ورقة لورا (ورق غار)

طاجن الفريك باللحمة

طريقة عمل طاجن الفريك باللحمة فى الفرن:-

في قدر على النار، سخّني ملعقة من السمن أو الزيت.

أضيفي مكعبات اللحم وقلّبيها حتى تتحمّر من جميع الجوانب.

أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم والطماطم المفرومة وورق اللورا، وقلّبي لدقيقتين.

أضيفي البهارات (الملح، الفلفل الأسود، القرفة، الكمون، البهارات المشكلة)، ثم الصلصة، وقلّبي جيدًا.

اسكبي كوبًا من المرق، واتركي اللحم ينضج نصف نضج.

في وعاء آخر، سخّني ملعقة من السمن، ثم أضيفي الفريك المنقوع والمصفى.

قلّبيه على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى يكتسب نكهة محمصة.

أضيفي كوبًا من المرق الساخن واتركيه حتى يتشرب نصف كمية السائل.

سخّني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في طاجن فخار أو صينية فرن، ضعي طبقة من الفريك، ثم وزّعي اللحم المطهو فوقه.

اسكبي باقي المرق فوق الطاجن حتى يُغطي المحتويات قليلًا.

غطّي الطاجن بورق فويل وضعيه في الفرن لمدة 30-40 دقيقة.

قبل انتهاء الوقت بـ 10 دقائق، أزيلي الفويل واتركي الوجه يتحمّر.

قدّمي طاجن الفريك باللحمة ساخنًا مع سلطة زبادي أو مخللات، وهو مميز فى العزومات حيث يقدم بجانب جميع انواع الطعام خاصة المحاشى وايضا يقدم بجانب الصوانى والمركبات حسب الرغبة فهو مشرف ومذاقه لا يقاوم.

يجب الالتزام بنقع الفريك اولا قبل الطهى مايسهل من نضجه فى الفرن.

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