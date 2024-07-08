طريقة عمل الفريكة، أكلة لذيذة وتحضيرها سهل

طريقة عمل الفريكة، الفريكة أو ماتعرف بالفريك بالدجاج، من الأكلات العربية الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون خاصة عشاق الفريك.

وطريقة عمل الفريكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفريكة.

مكونات عمل الفريكة:-

5 صدور دجاج مسحب أو دجاجة كاملة مقطعة

2 كوب فريك ناعم

كميه قليلة من البازيلاء

مكعب مرق دجاج

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة كبيرة زبد

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

لوز وصنوبر للتزين

بصلة، مفرومة ناعم

طريقة عمل الفريكة:-

في مقلاة على النار، توضع الزبد والزيت وتقلى قطع الدجاج حتى يصبح لونه ابيض مائل إلى أشقر ثم يوضع جانبًا.

في نفس المقلاة، تقلى البصلة والبازيلاء بعد سلق البازلاء توضع جانبًا، يقلى اللوز والصنوبر مع مراعاة زيادة الزبد والزيت اذا احتاج الأمر ثم يقلى الفريك في نفس المقلاة.

في صينية، توضع كمية من الفريك ثم البصل والدجاج ثم ما تبقى من الفريك.

يذوب مكعب المرق مع البهارات جميعها بماء ساخن ويضاف إلى الصينية بحيث يغمر الماء الفريك.

تغطى الصينية بورق القصدير وتوضع بالفرن على درجة حراره 180 لمدة تتراوح بين الساعة وربع إلى ساعة ونص مع مراعاة تفقد الماء كل نصف ساعة.

يزين الفريك باللوز والصنوبر والبازيلاء ويقدم مع السلاطه أو لبن رايب.

ويمكن استبدال الدجاج باللحم حسب الرغبة.

الفريكة

ولعمل الفراخ المشوية

مكونات عمل الفراخ المشوية:

فرخة مغسولة ومقطعة 8 قطع

التتبيلة

كوب زبادي

بهارات فراخ مشوية تباع لدى العطار

ملعقة عسل نحل

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل أبيض

ملح

فلفل اسود

بابريكا

كارى

كركم

حبهان بودر

2 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

ثمرة طماطم مفرومة

ملعقة هريسة فلفل اخضر

رشة قرفة

رشة كمون

الفرن

ملعقة كبيرة زبد

ملعقة بقدونس مفروم

ملعقة صلصة طماطم

ملح

فلفل

فص ثوم مفروم

طريقة عمل الفراخ المشوية:-

نحضر الفراخ وتحدث بها فتحات ثم نغسلها جيدا وننقعها فى الماء والملح والفلفل الأسود والدقيق والسكر وعصير الليمون لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة.

ثم نحضر صينية فرن ونرص بها الدجاج ونضع عليها ربع كوب ماء.

ثم نغطي الصينية بورق زبد ثم ورق فويل، وتدخلها الفرن حتى تمام النضج حيث تستغرق من ساعة إلى ساعة وربع.

وبعد تمام نضج الدجاج ننزع الورق الفويل، ونحضر بولة عميقة ونضع بها الزبد والبقدونس والصلصة والثوم والملح والفلفل ونقلب جيدا.

ثم ندهن الدجاج بخليط الزبد وندخل الصينية الفرن مرة أخرى أسفل الشواية حتى يحمر لون الدجاج.

ثم نخرج الدجاج من الفرن ونشعل فحمة ونضعها فى طبق صغير، ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونصب زيت على اللحمة المشتعلة حتى تنطفيء.

ثم نغطى الصينية على الفور لمدة 15 دقيقة.

ثم تقدم الفراخ المشوية بعدها ساخنة بجانب الأرز البسمتى والسلطة الخضراء ويمكن تقديمها بجانب البطاطس المقلية والخبز الأسمر وسلطة الطحينة.