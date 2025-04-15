طريقة عمل الفريك، أكلة سريعة وقيمتها الغذائية عالية

طريقة عمل الفريك، من الوصفات المغذية، فهو من الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، وهو مكوّن رئيسي في العديد من الوصفات في المطبخ العربي، خاصة في بلاد الشام ومصر.





يتم تحضير الفريك من القمح الأخضر الذي يُقطف قبل تمام نضجه، ثم يُحمّص ويُفرك لإزالة القشرة، ومن هنا جاءت تسميته بـ"الفريك".

يتميز الفريك بطعمه المدخن وقيمته الغذائية العالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للباحثين عن غذاء صحي ومُشبع في آن واحد.





طريقة عمل الفريك



تتنوع وصفات الفريك حسب الذوق والمنطقة، إذ يمكن تحضيره كطبق رئيسي مع اللحوم أو الدجاج أو كطبق نباتي. وفيما يلي طريقة تحضيره الأساسية مع الدجاج:



الفريك



المكونات:

2 كوب فريك مغسول ومنقوع في ماء دافئ لمدة ساعة

1 دجاجة متوسطة الحجم مقطعة إلى 4 أجزاء

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

4 أكواب مرق دجاج أو ماء مغلي

طريقة التحضير:

في قدر عميق، سخّني الزيت أو السمن وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا.

أضيفي الثوم وقطع الدجاج، وقلّبيها جيدًا حتى تتحمّر من جميع الجوانب.

أضيفي التوابل والبهارات مع ملعقة صلصة الطماطم (إذا رغبتِ)، ثم اسكبي الماء أو المرق واتركي المكونات حتى تنضج الدجاجة نصف نضج.

أخرجي قطع الدجاج من القدر، ثم أضيفي الفريك المنقوع والمصفى إلى المرق.

اتركي الفريك يغلي على نار عالية لمدة 10 دقائق، ثم خففي النار وغطي القدر، واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

في هذه الأثناء، يمكن إدخال الدجاج للفرن ليأخذ لونًا ذهبيًا أو تحميره في مقلاة.

يُقدم الفريك في طبق التقديم ويوضع فوقه قطع الدجاج، ويمكن تزيينه بالمكسرات المحمصة أو الزبيب حسب الرغبة.

أهم فوائد الفريك لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الفريك من الحبوب الكاملة ذات القيمة الغذائية العالية، وقد اشتهر منذ العصور القديمة بفوائده الصحية المتعددة.



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم فوائد الفريك لصحة الجسم:

فوائد الفريك

1. غني بالألياف الغذائية

الفريك يحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، مما يجعله مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي. فهو يعزز حركة الأمعاء ويقلل من مشكلات الإمساك، كما يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يجعله خيارًا ممتازًا للراغبين في خسارة الوزن أو الحفاظ عليه.

2. ينظم مستوى السكر في الدم

نظرًا لمؤشره الجلايسيمي المنخفض، فإن الفريك يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله غذاءً مناسبًا لمرضى السكري أو لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

3. مصدر ممتاز للبروتين النباتي

يحتوي الفريك على نسبة جيدة من البروتين، ما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين أو لمن يسعون إلى تقليل استهلاك اللحوم، ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن لبناء العضلات وتجديد الخلايا.

4. يدعم صحة القلب

يحتوي الفريك على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات، بالإضافة إلى كونه غنيًا بالألياف التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. يساعد في تقوية المناعة

بفضل احتوائه على الزنك والماغنيسيوم والسيلينيوم، يساهم الفريك في تعزيز مناعة الجسم وتحفيز إنتاج الخلايا المناعية ومقاومة الالتهابات.

6. مصدر غني بالمعادن

يحتوي الفريك على مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية، منها الحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، مما يجعله مفيدًا في الوقاية من فقر الدم والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

7. مناسب للأنظمة الغذائية المتنوعة

يمكن إدراج الفريك في العديد من الأنظمة الغذائية، بما في ذلك النظام النباتي، نظام البحر الأبيض المتوسط، أو حتى الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات، ما يجعله خيارًا مرنًا ومغذيًا.

نصائح عند طهي الفريك



نقع الفريك: يُفضّل نقع الفريك لمدة ساعة على الأقل لتقليل وقت الطهي وتحسين القوام.

التحميص قبل الطهي: يمكن تحميص الفريك قليلًا في ملعقة زيت قبل إضافة المرق لإبراز نكهته المدخنة.

التخزين: يُحفظ الفريك غير المطبوخ في وعاء محكم الإغلاق في مكان جاف ومظلم للحفاظ على نكهته وقيمته الغذائية.

التنويع في الطبخ: يمكن استخدام الفريك بدلًا من الأرز في المحاشي أو السلطات الساخنة أو حتى في الشوربات.



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