إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري قها بالقليوبية

أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري قها بطريق مصر– الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، في اتجاه بنها.

إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري قها على الطريق الزراعي بالقليوبية

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف ووحدة المرور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها المركزى القليوبية لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لبيان أسباب الحادث وملابساته.

وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا تحريات حول أسباب وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.