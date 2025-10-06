الإثنين 06 أكتوبر 2025
إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري قها بالقليوبية

أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري قها بطريق مصر– الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، في اتجاه بنها.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والإسعاف ووحدة المرور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها المركزى  القليوبية لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لبيان أسباب الحادث وملابساته.

وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا تحريات حول أسباب وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

