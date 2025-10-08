القبض على ميكانيكى بتهمة قتل زوج شقيقته بمنشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ميكانيكى بتهمة قتل زوج شقيقته طعنا بالسكين بسبب خلافات زوجية فى منطقة منشأة القناطر.

مقتل سائق بمنشأة القناطر

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بمقتل سائق بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان والجيران تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجنى عليه بسبب خلافات زوجية.

وأضافت التحريات، أن زوج المجنى عليه تركت المنزل بسبب خلافات زوجة، وتوجهه الضحية الى منزل أسرتها لمصالحتها حدثت مشادة كلامية بينه وبن شقيقها، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح أبيض سكين من المطبخ وطعنه بطعنة نافذة بالصدر فسقط على الأرض مفارقا للحياة.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

