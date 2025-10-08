إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر

شهد طريق شبرا - بنها الحر في نطاق محافظة القليوبية حادثًا مروريًا، إثر تصادم سيارتين سوزوكي مع ميكروباص أعلى الطريق بعد بنزينة مشتهر في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد البطوطى، مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين سوزوكي وميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بعد بنزينة مشتهر في اتجاه القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وتبيَّن من الفحص أن التصادم أسفر عن إصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

ووفقًا للمعاينة المبدئية، تبيَّن أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ على الطريق السريع، ما أدى إلى اصطدام السيارات الثلاث ببعضها بشكل مفاجئ.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق بمعرفة إدارة المرور لتسيير حركة السيارات وإعادة الانسياب المروري، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت المصادر الطبية أن حالة جميع المصابين مستقرة، وأن الإصابات تنوعت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

