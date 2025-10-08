أخبار مصر: مفاجأة عن التضخم بمصر، الزمالك ينهار ويستغيث بالرئيس، اتفاق وشيك لحرب غزة، تأشيرة المونديال تراود الفراعنة اليوم

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الإحصاء: تراجع التضخم السنوي إلى 10.3 % خلال سبتمبر 2025

كشفت النشرة الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (260.9) نقطة لشهر سبتمبر 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر أغسطس 2025، على أساس شهري.

ساعات معدودة، ترامب يحدد موعد الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليومين المقبلين حاسمان للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في قطاع غزة، وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع الفلسطيني المُدمَّر.

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

تشهد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024 /2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.

الهبة الإلهية، لقطات حصرية لتدفقات مياه النيل على خزان أسوان والسد العالي (فيديو)

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هكذا سعت إثيوبيا بمكر شديد إلى حرمان مصر من المياه، لكن إرادة الله أقوى من الجميع، ويومًا بعد يوم تشهد مصر تدفقات إلهية للمياه، وكأن سد النهضة الموجه ضد مصر أصبح كيدًا في نحورهم وسيكون آجلًا أم عاجلًا سببًا في تدميرهم.

نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال بعد إطلاق نار على موكبه (فيديو)

نجا الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه، وفق ما أفادت وزيرة الثلاثاء، وذلك بعدما حاول مئات المحتجين على ارتفاع أسعار وقود الديزل التعرّض للموكب.

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب

يبدأ، صباح اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، لمدة 8 أيام، ويستمر حتى الأربعاء 15 أكتوبر، وتقدم الطلبات يوميًّا، من التاسعة صباحًا، حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير، حتى الثانية ظهرًا، على أن يتم إعلان كشوف أسماء المترشحين، 16 أكتوبر.

منتخب مصر يواجه جيبوتي اليوم لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم، إلى ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخب الفراعنة ونظيره الجيبوتي، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

تضامنا مع النازيين الجدد، ألمانيا تنكس الأعلام في ذكرى 7 أكتوبر واشتباكات مع مؤيدين لفلسطين (فيديو)

بمناسبة الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"، تم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء ألمانيا يوم الثلاثاء، وتنظيم وقفات احتجاجية ضد "معاداة السامية"، وإجراء حوارات مع مواطنين يهود.

إخلاء سبيل عصام صاصا و15 آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

أخلت نيابة دار السلام في القاهرة، سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا ومدير أعماله و14 شخصًا آخرين، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بكورنيش النيل في المعادي، وأسفرت عن إصابات بين عدد من روَّاد المكان والعاملين فيه.

عدم وجود شبهة جنائية ولكن، مفاجأة في وفاة طالبة خلال وجودها في حفل زفاف بالفيوم

كشف تقرير الطب الشرعي بالفيوم، غموض واقعة مصرع طالبة بالصف الثالث الأزهري، أثناء وجودها مع والدتها في حفل زفاف، بعد إصابتها بحالة إعياء شديد، بقرية دفنوا بدائرة مركز شرطةإطسا، بمحافظة الفيوم، وجاء بالتقرير أن الفتاة تعاني من ضعف مناعة مما يؤثر في عدم تحملها لدخول أي مكروب للجسم، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وصرحت بتسلم الجثمان لأسرتها ودفنها.

اليوم، إقامة أضخم مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة

تعقد اليوم الأربعاء، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع بجمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب ومخزن 6 أكتوبر والملاحق الخاصة به، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.

"أنقذ الزمالك يا ريس" يهز مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخول النادي النفق المظلم

تصدر هاشتاج “أنقذ الزمالك يا ريس”، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صرخة التحذير التي أطلقها هشام نصر نائب رئيس الزمالك بأن النادي دخل مرحلة الخطر.

لحظة اختطاف البحرية الإسرائيلية لـ"أسطول الصمود" المتجه إلى غزة (فيديو)

أعلنت إدارة أسطول الصمود اليوم الأربعاء عبر منصة إكس أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.

باسم يوسف: أمريكا "يحكمها ناس تانية غير الحكام" وأجبرنا على دفع ضرائب لدعم إسرائيل (فيديو)

وصف الإعلامي الساخر باسم يوسف الولايات المتحدة بأنها أشبه بـ "الماكينة" والتي تعد أكبر من الحكومة والرئيس والسياسيين، وذلك في أول ظهور له على الشاشة المصرية منذ عشر سنوات.

هشام نصر: الزمالك في خطر ومفيش فلوس ندفعها لفريق الكرة وشركات الطيران (فيديو)

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن صورة قاتمة لمستقبل النادي بعد الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي.

بعد إخلاء سبيله، دفاع أدهم سنجر يتقدم بطلب جديد ضد صاحب واقعة "أنت فلاح من المنوفية"

قال المحامي عبد الرازق مصطفى، دفاع البلوجر أدهم سنجر في واقعة “أنت فلاح من المنوفية”، إنه تم انتهاء مرحلة التحقيقات الأولية في واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي التي تعرض لها موكله، مؤكدًا أن الأخير أدلى بأقواله كاملة أمام جهات التحقيق المختصة، وطالبتنا بسرعة إحالة القضية للمحكمة الجنائية المختصة.

وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات إنهاء حرب غزة

وصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى شرم الشيخ في مصر، الأربعاء، للانخراط بالمفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما ذكر مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.

كل واحد يخليه في حاله، أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها

ردت الفنانة أسماء جلال على الانتقادات التي تتعرض لها، سواء بسبب أدوارها الجريئة أو تعليقات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد جيبوتي

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في إفريقيا وآسيا، ويعد أبرزها مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي.

