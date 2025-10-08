كل واحد يخليه في حاله، أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها

ردت الفنانة أسماء جلال على الانتقادات التي تتعرض لها، سواء بسبب أدوارها الجريئة أو تعليقات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسماء جلال ترد على منتقدي جرأتها

وأكدت أسماء جلال، أن هذه الانتقادات لا تؤثر فيها، وأنها اختارت أن تعيش حياتها وفق قناعاتها فقط.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر قناة النهار: الناس كده كده هيفضلوا في حياتنا، سواء رافضين أو قابلين، المهم كل واحد يخلِّيه في حاله".

وأوضحت الفنانة أسماء جلال أنها لا تميل إلى الحكم على الآخرين أو التدخل في حياتهم، مضيفة: "أنا في حياتي مبحكمش على أي حد، وما بهتمش بحياة أي شخص، وبتمنّى ده يحصل معايا ومحدش يتدخل في حياتي".

رسالة تهنئة لفريق عمل “فيها إيه يعني”

كما استغلت أسماء جلال ظهورها في البرنامج لتوجيه رسالة تهنئة لفريق عمل فيلمها الجديد "فيها إيه يعني؟"، معربة عن فخرها بالمشاركة فيه، ومؤكدة أن العمل يقدم فكرة قريبة من الناس وتحمل طابعًا اجتماعيًّا مميزًا.

وتحدثت أسماء عن كواليس شخصيتها في الفيلم، موضحة أنها تجسد شخصية "متسلطة"، لكن بدوافع إنسانية وليست سلبية، قائلة: هي مش متسلطة بالمعنى الوحش، هي بس بتخاف على الناس اللي بتحبهم، وده اللي بيخليها تحاول تحميهم زيادة عن اللزوم.

وأشارت إلى أن هذه الشخصية قريبة منها على المستوى الشخصي، إذ عاشت مشاعر مشابهة مع والدها الراحل، مضيفة: كانت دي علاقتي بوالدي فعلًا، كنت بخاف عليه جدًا، وكنت لازم أوصله الشغل قبل الجامعة، وكنت بغير عليه... الله يرحمه خلص مني.



روت أسماء أنها تخلت عن طبيعتها المبالغ فيها في الخوف على الآخرين بعد تجربة شخصية غيّرت نظرتها للأمور، قائلة: اكتشفت أنه مهما حاولت أحافظ على شخص، إللي مكتوب هيحصل، فليه أتعب نفسي وأعيش في رعب؟ فتركت الأمر لله.

وأوضحت الفنانة أن اسم الفيلم يعكس طريقة تفكيرها في الحياة، مؤكدة أنها تتعامل مع المواقف ببساطة وتؤمن بالحرية الشخصية، مضيفة: بطبق المبدأ ده طول الوقت، ومش بشوفه جرأة بقدر ما هو حرية شخصية، لو عايزة أسافر أو أعمل حاجة هعملها.

وعبرت أسماء جلال عن سعادتها بالعمل مع النجم ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل، مشيدة بتجربتها مع المخرج الشاب عمر رشدي، ومؤكدة أن الفيلم يمثل محطة مختلفة في مشوارها الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.