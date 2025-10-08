الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة،
أكاديمية الشرطة، فيتو

تشهد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024/2025، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.

ويتضمن الاحتفال عددًا من العروض والتدريبات القتالية التي تظهر مهارات وقدرات الخريجين البدنية والفنية، استكمالًا للبرامج التدريبية المكثفة التي تتلقاها دفعات أكاديمية الشرطة على مدار سنوات الدراسة.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار تعزيز الكوادر الشرطية المؤهلة، وتكريم الخريجين الجدد الذين سينضمون إلى صفوف وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكاديمية الشرطة الضباط المتخصصين القاهرة الجديدة اليوم القاهرة الجديدة القوات المسلحة اللواء محمود توفيق دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة كلية الشرطة وزير الداخلية

مواد متعلقة

ضبط شخص اعتدى على طفل بالقليوبية

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو «خلاف الميراث بالقليوبية»

بدء تلقى طلبات حج القرعة لعام 1447 هـ.. الداخلية تُعلن التفاصيل الكاملة.. الشروط والإجراءات المطلوبة.. ضوابط القبول وأولوياته.. ومنع 7 فئات من التقديم

ضبط 9 متهمين يديرون شركات وهمية لتسفير العمالة للخارج بالمنوفية

القبض على 4 أشخاص بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل

القبض على مزارع ببني سويف وبحوزته 533 قطعة أثرية بقصد الاتجار

الداخلية: بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة 12 أكتوبر الجاري، اعرف الشروط

وزير الداخلية يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات

الأكثر قراءة

عدم وجود شبهة جنائية ولكن، مفاجأة في وفاة طالبة خلال وجودها في حفل زفاف بالفيوم

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع مجددا وقفزة في 4 أصناف منها البوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جميع أنواع البرتقال والموز يواصل صدماته

لحظة اختطاف البحرية الإسرائيلية لـ"أسطول الصمود" المتجه إلى غزة (فيديو)

قبل فتح الباب، احتشاد المرشحين المحتملين لمجلس النواب وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة (صور)

الخطف اللذيذ، الخارجية الإسرائيلية: جميع نشطاء أسطول الصمود بخير وسيتم ترحيلهم فورا

خدمات

المزيد

من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads