خارج الحدود

وصول يتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات إنهاء حرب غزة

ستيف ويتكوف وجاريد
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيتو

وصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى شرم الشيخ في مصر، الأربعاء، للانخراط بالمفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما ذكر مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.


وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق، أن لقاءً جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، الثلاثاء، لمناقشة تقدم مفاوضات اتفاق غزة قبل أن يغادر مبعوثاه ويتكوف وكوشنر إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل ضغط يمارسه ترامب وفريقه بقوة من أجل أن يُنهي كلٌّ من إسرائيل وحركة حماس مفاوضاتهما في غضون أيام.
 

