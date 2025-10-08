مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد جيبوتي

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في إفريقيا وآسيا، ويعد أبرزها مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم

إثيوبيا ضد غينيا بيساو - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

إيسواتيني ضد أنجولا - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

موريشيوس ضد الكاميرون - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

ليبيا ضد كاب فيردي - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

جيبوتي ضد مصر - الساعة 7 مساءً - قناة أون سبورت 1

إفريقيا الوسطى ضد غانا - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

تشاد ضد مالي - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

جزر القمر ضد مدغشقر - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

سيراليون ضد بوركينا فاسو - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

النيجر ضد الكونغو برازافيل - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد

تنزانيا ضد زامبيا - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد

تصفيات كأس العالم - آسيا

عمان ضد قطر - الساعة 6 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

إندونيسيا ضد السعودية - الساعة 8:15 مساءً - بي إن سبورت 2 HD

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.