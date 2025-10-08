الأربعاء 08 أكتوبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد جيبوتي

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في إفريقيا وآسيا، ويعد أبرزها مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي.

تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم

إثيوبيا ضد غينيا بيساو - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

إيسواتيني ضد أنجولا - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

موريشيوس ضد الكاميرون - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

ليبيا ضد كاب فيردي - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

جيبوتي ضد مصر - الساعة 7 مساءً - قناة أون سبورت 1

إفريقيا الوسطى ضد غانا - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

تشاد ضد مالي - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

جزر القمر ضد مدغشقر - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

سيراليون ضد بوركينا فاسو - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

النيجر ضد الكونغو برازافيل - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد

تنزانيا ضد زامبيا - الساعة 10 مساءً - منصة شاهد

تصفيات كأس العالم - آسيا

عمان ضد قطر - الساعة 6 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

إندونيسيا ضد السعودية - الساعة 8:15 مساءً - بي إن سبورت 2 HD

