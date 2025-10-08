الأربعاء 08 أكتوبر 2025
عصام كامل

هشام نصر: الزمالك في خطر ومفيش فلوس ندفعها لفريق الكرة وشركات الطيران (فيديو)

هشام نصر نائب رئيس
هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، فيتو

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن صورة قاتمة لمستقبل النادي بعد الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي.

وقال نصر عبر قناة "النهار" إن الزمالك في موقف لا يحسد عليه بسبب توقف أحد المصادر المهمة للغاية لتمويل النادي هو الفرع الثاني الذي كان مقررًا في مدينة 6 أكتوبر.


وأضاف: "سحب أرض أكتوبر أدخل النادي في نفق مظلم بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الأنشطة الرياضية وعلى رأسها كرة القدم، والزمالك أصبح غارقًا لأن هناك ديونًا طائلة بسبب مستحقات اللاعبين بخلاف الرغبة في المنافسة على الألقاب".


وأكد أن الجهات التي تم التواصل معها حول قضية أرض أكتوبر طمأنت النادي حول الوضع القانوني، ولكن إدارة الزمالك مازالت تنتظر عودة الأرض، كما أن عامل الزمن يبقى أمرًا حاسمًا للنادي في ظل الالتزامات المالية.


وأشار إلى أن إدارة الزمالك تنتظر عودة الأرض بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر من أجل حل الأزمات المالية، موضحًا أن استقالة المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب على الطاولة.

وواصل: "لم يتم تحديد موعد لاستلام أرض أكتوبر، وكل لحظة تتأخر لها تأثير سلبي، لأن الأمور وصلت داخل نادي الزمالك إلى مرحلة الجمود، وألغينا رحلات سفر لفرق رياضية داخل النادي".


وأكد أن هناك خطرًا كبيرًا على فريق الكرة بسبب هذه الأزمة لعدم القدرة على سداد الالتزامات الداخلية للاعبي الفريق والخارجية أيضًا بسبب ديون المستحقات السابقة.

هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك تمويل النادي سحب أرض أكتوبر نفق مظلم قضية أرض أكتوبر إدارة الزمالك

