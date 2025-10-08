"أنقذ الزمالك يا ريس" يهز مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخول النادي النفق المظلم

تصدر هاشتاج “أنقذ الزمالك يا ريس”، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صرخة التحذير التي أطلقها هشام نصر نائب رئيس الزمالك بأن النادي دخل مرحلة الخطر.

أنقذ الزمالك يا ريس

وقال أحمد حسام “ميدو” قناة "النهار": "الزمالك تريند رقم واحد وجمهور الزمالك بيطالبوا الرئيس السيسي بإنقاذ الزمالك وده معناه أنهم وصلوا إلى فين".

وأضاف: "الزمالك رايح فين وهل الزمالك بتاريخه الكبير ده وجماهيره العريقة في الوطن العربي يحصل معاه كدا، ينفع أن النادي تنسحب منه الأرض في يوم وليلة والمسؤولين بيقابلوا وزير الإسكان بيقول إن الورق سليم وبقى لنا شهرين ما حدش فاهم حاجة".

الزمالك في خطر

وكان هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، كشف عن صورة قاتمة لمستقبل النادي بعد الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي.

وقال نصر عبر قناة "النهار" إن الزمالك في موقف لا يحسد عليه بسبب توقف أحد المصادر المهمة للغاية لتمويل النادي هو الفرع الثاني الذي كان مقررًا في مدينة 6 أكتوبر.



وأضاف: "سحب أرض أكتوبر أدخل النادي في نفق مظلم بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الأنشطة الرياضية وعلى رأسها كرة القدم، والزمالك أصبح غارقًا لأن هناك ديونًا طائلة بسبب مستحقات اللاعبين بخلاف الرغبة في المنافسة على الألقاب".

وأكد أن الجهات التي تم التواصل معها حول قضية أرض أكتوبر طمأنت النادي حول الوضع القانوني، ولكن إدارة الزمالك مازالت تنتظر عودة الأرض، كما أن عامل الزمن يبقى أمرًا حاسمًا للنادي في ظل الالتزامات المالية.



وأشار إلى أن إدارة الزمالك تنتظر عودة الأرض بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر من أجل حل الأزمات المالية، موضحًا أن استقالة المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب على الطاولة.



وواصل: "لم يتم تحديد موعد لاستلام أرض أكتوبر، وكل لحظة تتأخر لها تأثير سلبي، لأن الأمور وصلت داخل نادي الزمالك إلى مرحلة الجمود، وألغينا رحلات سفر لفرق رياضية داخل النادي".



وأكد أن هناك خطرًا كبيرًا على فريق الكرة بسبب هذه الأزمة لعدم القدرة على سداد الالتزامات الداخلية للاعبي الفريق والخارجية أيضًا بسبب ديون المستحقات السابقة.

