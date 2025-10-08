ساعات معدودة، ترامب يحدد موعد الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليومين المقبلين حاسمان للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في قطاع غزة، وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع الفلسطيني المُدمَّر.

وجاء تصريح ترامب خلال لقائه، مع الأسير السابق عيدان ألكسندر وعائلته، وعائلة عمر نواطرة، الذي لا يزال جثمانه في غزة، على ما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وبينت المتحدثة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن اللقاء جرى، اليوم الثلاثاء، بحلول الذكرى الثانية لهجوم عناصر من حركة حماس على إسرائيل في السابع أكتوبر من العام 2023.

On the 2nd anniversary of October 7th, President Trump met with Edan Alexander and his family, and the family of Omer Neutra, whose body is still in Gaza. 💛 pic.twitter.com/jFw2nVVQax — Karoline Leavitt (@PressSec) October 7, 2025



بدوره نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدرين قولهما: إن "ترامب قال في اجتماعه مع الأسير السابق عيدان ألكسندر إن اليومين المقبلين حاسمان للتوصل إلى اتفاق (بشأن غزة)".

فيما قالت عائلة الأسير عومر نواطرة بعد لقائها ترامب، إن الأخير أعرب عن ثقته بالقدرة على التوصل إلى اتفاق خلال أيام، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب قال "إنه يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".



وطرح الرئيس ترامب خطة بشأن إنهاء الحرب في غزة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار فور قبول الصفقة، وإعادة جميع الرهائن أحياءً أو أمواتًا خلال 72 ساعة، بالإضافة إلى تفكيك حماس عسكريًا وإداريًا، ونشر المساعدات الإنسانية تحت إشراف قوة دولية، مع إدارة غزة من قبل لجنة فلسطينية غير سياسية تشرف عليها إدارة ترامب مباشرة، وتشارك فيها شخصيات دولية بارزة مثل توني بلير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.