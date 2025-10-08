الهبة الإلهية، لقطات حصرية لتدفقات مياه النيل على خزان أسوان والسد العالي (فيديو)

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هكذا سعت إثيوبيا بمكر شديد إلى حرمان مصر من المياه، لكن إرادة الله أقوى من الجميع، ويومًا بعد يوم تشهد مصر تدفقات إلهية للمياه، وكأن سد النهضة الموجه ضد مصر أصبح كيدًا في نحورهم وسيكون آجلًا أم عاجلًا سببًا في تدميرهم.

وخلال السطور التالية ترصد عدسة “فيتو” تدفقات جديدة لمياه النيل إلى خزان أسوان عند منطقة الشلالات، وفتح الخزان لأبوابه الثمانية لاستقبال المياه، وكذلك تدفقات الشلالات المياه في السد العالي.

وكان الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، كشف عن تشغيل إثيوبيا بوابة واحدة من مفيض سد النهضة، مع عدد محدود من التوربينات حاليًّا، ما يجعل تدفقات السد تصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميًّا.

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن منسوب بحيرة سد النهضة انخفض، ليصبح 639 مترًا، بعد أن كانت تتجاوز 640 مترًا، وبلغ آخر قياس لبحيرة السد 72 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى تشغيل مفيض سد النهضة بقدرات كبيرة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، ما تسبب في تدفقات ضخمة تسببت في فيضانات.



كما كشف هاني إبراهيم أن منسوب خزان سد مروي، أقرب سد سوداني لمصر، بدأ يرتفع بشكل طفيف، حيث لا يزال يستقبل التمريرات الضخمة من سد الروصيرص، مرجحًا أن تستمر تلك التدفقات خلال الأيام المقبلة، حيث يخفض سد مروي من تدفقاته لتتجه إلى السد العالي.

وقال الباحث هاني إبراهيم عن آخر تطورات تدفقات سد النهضة، والتي تسببت في رفع منسوب النيل: "موقف السد الإثيوبي يتم تشغيل بوابة واحدة من المفيض بتاريخ أمس، مع عدد محدود من التوربينات بما يجعل الإيراد في حدود 300 مليون متر مكعب يوميًّا".



وأشار إلى أن "قدرة البوابة 155 مليون وفي حال تشغيل 5 توربينات من أصل 13 توربينًا يتم تمرير 145 مليون إضافية"، مؤكدًا أن "منسوب البحيرة أقل قليلًا من 639 مترًا حتى آخر قياس بسعة 72 مليار متر مكعب".

سر التدفقات الضخمة لسد النهضة

وأوضح أن "عملية تشغيل المفيض بقدرات كبيرة في الأسبوع الأخير من سبتمبر شهدت تخفيض في سعة البحيرة بقدر بـ3 مليارات متر مكعب، وكان أعلى منسوب 640.5 متر بسعة 75 مليارًا، عندما كانت تمر المياه من المفيض العلوي؛ وهو ما تسبب في تلك التدفقات الضخمة، بالإضافة إلى تمرير نوعي من خزان أرجو ديديسا، الذي يسع لحوالي 2.5 مليار، يتوقف تخزينه عند 1.5 مليار، وحاليًّا حوالي 1 مليار متر مكعب".

وعن توقعات الأمطار التي تهطل على إثيوبيا، قال الباحث هاني إبراهيم: "توقعات الأمطار حتى منتصف أكتوبر، ترجح أنها في حدود المتوسط، بما يعني احتمالية استمرار تشغيل بوابة حتى منتصف أكتوبر، مجرد تقديرات لعدم تشغيل جميع التوربينات بالسد".

تدفقات مروي تصل إلى السد العالي

أما عن تدفقات النيل في السودان، قال الباحث هاني توفيق: "تدفقات خزان مروي حوالي 715 مليون متر مكعب، بتراجع يقدر بـ19 مليونًا عن أمس"، مؤكدًا أن "منسوب الخزان بدأ يرتفع بشكل طفيف للغاية، بمعنى أن الوارد إليه من فترة التمريرات الضخمة، التي أجبر عليها الروصيرص مازال يستقبلها".

وأكد أنه "من المرجح أن تستمر تلك التدفقات في الوصول خلال عدة أيام قليلة، حيث بدأ ينخفض المنسوب شمال نقطة التقاء عطبرة بالرئيسي، أي على مسافة 350 كم من الخزان جنوبًا".

وأضاف: "خلال الفترة القادمة قد يخفض مروي من تدفقاته، ويكمل عملية ملء الخزان بالفارق بين الوارد له والمتدفق منه في اتجاه السد العالي".

فيضانات جراء سد النهضة

وعن إنكار إثيوبيا حدوث فيضانات جراء سد النهضة، كشف الدكتور أحمد المفتي، العضو السوداني المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، عن الخدعة التي تحاول إثيوبيا أن تضلل بها العالم بتصدير أن الفيضانات التي تتعرض لها السودان ومصر حاليًّا هي طبيعية وليست مصطنعة، للتهرب من دفع التعويضات عن الأضرار التي تسببت بها.

وأكد الدكتور أحمد المفتي أن إثيوبيا لاتزال تواصل تضليل الرأي العام العالمي والسوداني، ورفضت تحمل مسؤوليتها بشأن الفيضانات التي تسبب فيها سد النهضة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا اعترفت أنها قامت بتخزين 60 مليار متر مكعب في السد، وهطل عليها 40 مليار متر من الأمطار، ما أدى لفيضان أضر بالسودان ومصر.

وقال الدكتور أحمد المفتي عن أضرار سد النهضة: "إثيوبيا تواصل تضليل الرأي العام العالمي والسوداني، والذي درجت عليه، منذ بداية المفاوضات عام 2011"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا رفضت تحمل مسؤوليتها، عن الفيضانات الحالية، بتوضيحات لا يقبل بها من له أقل دراية بالأمر".

وعن تسبب سد النهضة بالفيضان قال أحمد المفتي: "وببساطة شديدة، لقد خزنت إثيوبيا، باعترافها، 60 مليارًا حاليًّا، ثم هطلت عليها أمطار هذا العام، التي لا تقل عن 40 مليارًا، فكيف لا تزيد المياه عن طاقة سد النهضة القصوى، البالغة 74 مليارًا".

الفيضانات الحالية "مصنوعة" وليست طبيعية

وأكد الدكتور أحمد المفتي على تهرب إثيوبيا من مسئوليتها بشأن فيضان سد النهضة، فقال: "ولم تجد إثيوبيا حلًّا أمامها سوى تصريف المياه الزائدة عن سعة السد، تجاه السودان، بغض النظر عن ما تسببه من أضرار، وحتى لا تتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، بدأت إثيوبيا في مواصلة حملة تضليل الرأي العام العالمي والسوداني، والتي بدأتها منذ عام 2011، وذلك تضليل لا يصدقه إلا شخص ليس له دراية بالأمر، بل أن تصديق ذلك، هو السذاجة السياسية بعينها".

وأكد الدكتور أحمد المفتي أن "الفيضانات الحالية "مصنوعة" وليست طبيعية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السودانية، لا تحصي وتوثق، ما سببته من أضرار للمواطنين، تمهيدًا لمطالبة إثيوبيا بالتعويض عنها!".

وأوضح المفتي أن "التوصيف الذي تبنيناه للفيضانات الحالية، هو أنها فيضانات "مصنوعة"، صنعتها إثيوبيا، بتخزين 60 مليار متر مكعب، ليجدها الهطول المطري السنوي، حوالي 50 مليار أمامه، فتزيد المياه عن الطاقة الاستيعابية لسد النهضة، فتصرفها إثيوبيا إلي السودان، بغض النظر عما تسببه من أضرار، وهو أمر سوف يحدث سنويًا للأسف".

إثيوبيا تتهرب من مسؤوليتها عن الفيضان



وأضاف أحمد المفتي "لذلك قدمنا مقترحًا، لكيفية التعامل مع ذلك الواقع، وذلك عن طريق الإدارة المشتركة، وتنفيذ ترتيبات هندسية، تحول النقمة إلي نعمة، وتفيد الدول الثلاثة".

وبشأن فيضانات السودان قال الدكتور أحمد المفتي: "ذلك التوصيف يهدف إلى إجهاض تهرب إثيوبيا من التعويض عن الأضرار، بزعم أن سبب الفيضانات هو التغيير المناخي، وكبر حجم فيضان هذا العام وخلافه، علمًا بأن السودان ظل يتحمل أضرار الفيضانات الطبيعية غير المصنوعة منذ الآف السنين، ولم يسعَ لتحميل إثيوبيا المسؤولية عن أضرارها".

