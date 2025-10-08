إخلاء سبيل عصام صاصا و15 آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

أخلت نيابة دار السلام في القاهرة، سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا ومدير أعماله و14 شخصًا آخرين، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بكورنيش النيل في المعادي، وأسفرت عن إصابات بين عدد من روَّاد المكان والعاملين فيه.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالة 10 آلاف جنيه.

وجاء القرار بعد استجواب المتهمين وسماع أقوال الطرفين في التحقيقات التي بدأت النيابة مباشرتها أمس، عقب تسليم صاصا نفسه إلى قسم شرطة دار السلام بعد ساعات من اندلاع المشاجرة.

بحسب التحقيقات، فإن الواقعة بدأت إثر خلاف بين أحد مرافقي المطرب وعدد من أفراد الأمن داخل الملهى، تطور إلى مشادة كلامية ثم اشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل آخرون من الجانبين ليتبادلوا الضرب مستخدمين أدوات حادة.

وتضمن قرار النيابة عرض المصابين من الطرفين على الطب الشرعي لتحديد الإصابات المثبتة وبيان مدى تطابقها مع أقوال المتهمين، إلى جانب تحريز أدوات استخدمت في الواقعة واستدعاء شهود العيان.

ويواجه المتهمون، ومن بينهم عصام صاصا ومدير أعماله، اتهامات باستعراض القوة والتعدي بالضرب وإحداث إصابات عمدًا، وحيازة أدوات حادة دون ترخيص.

ونشبت مشاجرة داخل الملهى الليلى بكورنيش المعادي أثناء استعداد "صاصا" لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، قبل أن تحدث مشادة بينهم وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى الليلي.

وتطور الخلاف سريعًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، حيث تبادل الطرفان الاعتداء، ما تسبب فى حالة من الفوضى أمام الكورنيش.

وحاول مطرب المهرجانات عصام صاصا مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية وألقى الدراجة أمام سيارته فاصطدم بها، مما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية "الإيرباج"، فترجّل "صاصا" من السيارة وفرّ هاربًا سيرًا على الأقدام واستقل سيارة أخرى وفر هاربًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على سيارة عصام صاصا، كما أُلقى القبض على عدد من أطراف المشاجرة بينهم مدير اعمال عصام صاصا واثنين من أصدقائه، وجارٍ تحديد وضبط باقى المتورطين، من بينهم عصام صاصا وصاحب الملهى الليلي.

