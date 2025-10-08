عدم وجود شبهة جنائية ولكن، مفاجأة في وفاة طالبة خلال وجودها في حفل زفاف بالفيوم

كشف تقرير الطب الشرعي بالفيوم، غموض واقعة مصرع طالبة بالصف الثالث الأزهري، أثناء وجودها مع والدتها في حفل زفاف، بعد إصابتها بحالة إعياء شديد، بقرية دفنوا بدائرة مركز شرطةإطسا، بمحافظة الفيوم، وجاء بالتقرير أن الفتاة تعاني من ضعف مناعة مما يؤثر في عدم تحملها لدخول أي مكروب للجسم، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وصرحت بتسلم الجثمان لأسرتها ودفنها.

وشيع أهالي قرية دفنو التابعة لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، جثمان "ملك.ك. ذ" 15 سنة طالبة بالصف الثالث الأزهري توفيت أثناء وجودها في حفل زفاف برفقة والدتها، وذلك وسط حالة من الحزن بالقرية.

تفاصيل الحكاية من البداية

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تلقت بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوصول " ملك. م. ك.ذ " 15 سنة، إلى مستشفى إطسا، في حالة إعياء شديد وقيء متواصل وفشلت محاولات إنقاذها، وانتقل مأمور قسم شرطة إطسا وقوة من المركز، إلى مستشفى إطسا المركزي، وبالمعاينة والفحص تبين أن الفتاة كانت بصحبة والدتها في حفل زفاف بالقرية، وشعرت بحالة إعياء شديد، وتم نقلها إلى مستشفى إطسا المركزي، وبعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، لمناظرة الطب الشرعي.

وقد جاء تقرير الطبيب الشرعي بيان الصفة التشريحية للجثة كما ذكر سالفًا، وحفظت القضية لعدم وجود شبهة جنائية.

