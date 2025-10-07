إحالة المتهمة بقتل الطفل "حمزة" في قنا للمفتي

أحالت محكمة جنايات قنا ، أوراق المتهمة بالتخلص من طفل إلى فضيلة المفتي.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة رئيس المحكمة وحضور أحمد محفوظ عبداللطيف وياسر عرفة عارف وعبد الباسط قمر الزمان ابراهيم مستشارين ومحمد عصام عبدالعزيز وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج واشرف خلف.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 21 سبتمبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمة وفاء.م.ع،25 عاما، تهمة قتل الطفل حمزة أحمد العمري، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استدرجت المجني عليه إلى منزلها واعتدت عليه بالضرب بمكواة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم ألقته أعلى منزل مجاور لمنزلها نكاية في والدته بسبب خلافات بينهما.

واعترفت المتهمة بقتل الطفلة حمزة بقنا، قائلة:" عملت كده عشان غيرانه من أمه وعشان أحرق قلبها عليه".

وتابعت المتهمة بقتل الطفل، أنها استدرجته من الشارع وتخلصت منه بعد أن ضربته بمكواه على رأسه حتى لغظ أنفاسه الأخيرة، ثم ألقت جثته على سطح منزل، حتى تهرب من جريمتها.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 15636 لسنة 2024 جنح قنا، والمقيدة برقم، 5134 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهمة بإحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة الدور الثالث من شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

