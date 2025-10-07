ضبط شخص اعتدى على طفل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طفل بالضرب في محافظة القليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغًا من سائق ونجله، مقيمين بدائرة القسم، أفادا بتضررهما من أحد الأشخاص المقيمين بنفس العنوان، لقيامه بالتعدي على الطفل وإحداث إصابته، وتبين أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.