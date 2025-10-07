الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

قطر تعلن توجه وزير الخارجية إلى شرم الشيخ للانضمام إلى مفاوضات غزة

وزير الخارجية القطري،
وزير الخارجية القطري، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيتوجه غدا إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات الجارية بشأن خطة ترامب لقطاع غزة.

وزير الخارجية القطري يتوجه إلى شرم الشيخ 

وفي السياق ذاته أكد موقع أكسيوس، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر غادرا إلى شرم الشيخ للمشاركة في محادثات غزة.

ومن جانبها أعلنت أنقرة مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالين، سيشارك بشكل رسمي في المحادثات الجارية بشرم الشيخ بين حماس وإسرائيل، إلى جانب الوسطاء الرئيسيين مصر وقطر.

وأوضحت تركيا فى بيان رسمى،  سيتوجه رئيس الاستخبارات إبراهيم قالين والوفد المرافق له يوم غد الأربعاء إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تعقد المفاوضات.

وفي السياق ذاته أعلنت  حركة حماس، مساء اليوم، عن انتهاء جلسة مفاوضات اليوم الثانى بين الوسطاء ووفد الحركة في مدينة شرم الشيخ.


 حماس تكشف مطالبها خلال جلسة مفاوضات اليوم الثاني 

وقالت حركة حماس:  اليوم الثاني في شرم الشيخ ركز على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال، كاشفة أن وفدها  طالب بربط مراحل الإفراج عن أسرى الاحتلال بمراحل الانسحاب الكامل.


وأكد وفد حماس، أن الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال، مشددا على ضرورة  تلقي ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل.

قيادي في حماس: من المبكر الحكم على أول جولة من المفاوضات بشأن غزة

حماس بعد عامين من طوفان الأقصى: المعركة مستمرة والمسارات تتعقد

 

 

