ترامب يعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي قبل تحرك ويتكوف وكوشنر إلى مصر

نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية  عن مصادر مطلعة قولها: إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يتوقع أن يتوجها اليوم إلى مصر للمشاركة في مفاوضات غزة.


 ويتكوف وكوشنر يصلان مصر اليوم

وأشارت المصادر، إلى احتمالية نجاح مصر وقطر في  وضع لمسات أخيرة على إجراءات متفق عليها مع وصول كوشنر وويتكوف.


 وأكدت المصادر، أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب فى غزة هذا الأسبوع، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك ممكنا.

وقالت "سي إن إن" أن، ترامب التقى فريقه للأمن القومي لبحث تقدم مفاوضات غزة، قبل مغادرة ويتكوف وكوشنر إلى مصر

ترامب يتعهد بإعادة الأسرى الإسرائيليين 

ويأتي ذلك مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضغط على حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى 

وقال ترامب، في رسالة وجهها لأهالي الأسرى الإسرائيليين اليوم الثلاثاء: عازم على إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس".

مسئول أممي: أوتشا يخصص 9 ملايين دولار لتأمين الوقود للخدمات الأساسية في غزة

البيت الأبيض: كل الأطراف موافقون على خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة

 

 

