الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارجية بولندا: ندعم جهود إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح السجناء والرهائن

قال رادوسلاف سيكورسكي وزير  خارجية بولندا، إن بلاده تدعم جهود إنهاء القتال في غزة وإطلاق سراح السجناء والرهائن، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.


وتابع: ندعم حق إسرائيل في حدود معترف بها دوليا ونؤيد حق الفلسطينيين في تقرير المصير. 

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن ما حدث في قطاع غزة أكبر إبادة جماعية في التاريخ الحديث، بحسب القاهرة الاخبارية.

إنهاء الحرب على غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن هناك تفاصيل كثيرة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها، مشيرا إلى أن هناك التزاما بالعمل على الدفع بخطة ترامب وإنهاء الحرب على غزة.

ملتزمون بالوصول إلى نهاية لحرب غزة 

وأضاف قائلا: "ملتزمون بالوصول إلى نهاية لحرب غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، ويوم أمس شهد 4 ساعات من المفاوضات الدقيقة في شرم الشيخ بشأن حرب غزة".

