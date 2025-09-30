قطر تكشف تفاصيل جديدة بشأن خطة ترامب وموقف حماس

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: إن قطر تأمل من جميع الأطراف النظر إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل بناء واستغلال الفرصة لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية ضمن مفاوضات قد لا تخرج بلغة مثالية، لكن يجب البناء على المسار الحالي وجعله فعالًا وناجحًا.

موقف حماس والفصائل الفلسطينية

وأوضح المسؤول القطري، خلال تصريحات بقناة “الجزيرة” أن رد حركة حماس على الخطة لم يتضح بعد، وأن أي تطبيق يتطلب توافقًا مع الفصائل الفلسطينية. وأضاف أن حماس تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة، مشيرًا إلى أن الإدارة الفلسطينية لغزة مذكورة في الخطة وسيتم مناقشتها مع واشنطن، وهو أمر لا يخص إسرائيل مباشرة.

الأولويات الإنسانية بشأن الفلسطينيين

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن التركيز الرئيسي لدولة قطر الآن هو إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف الحرب والمجاعة والقتل والتهجير، مشددًا على أن الجهود العربية والإسلامية تهدف للحفاظ على الفلسطينيين في أرضهم والدفع نحو حل الدولتين.

تفاصيل خطة ترامب بشأن غزة

قال المسؤول القطري إن خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب، لكنها لا تزال في بداياتها وتحتاج لتوضيح وتفاوض حول بعض القضايا، مثل الانسحاب، مع محاولة خلق مسار يحفظ حقوق الفلسطينيين. وأضاف أن وقف الحرب بند واضح في الخطة، وأن الدول العربية والإسلامية ترحب بالمشاركة إذا تم قبولها بما يدعم الفلسطينيين.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن مصر وتركيا تشاركان في اجتماعات اليوم مع الفلسطينيين للوصول إلى أفضل الحلول، في إطار التنسيق العربي والدولي لدعم التسوية وتحقيق السلام والاستقرار في غزة.

