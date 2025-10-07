خليل الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على شعبنا بغزة

قال رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، اليوم: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على شعبنا في غزة.

خليل الحية يؤكد حمل وفد حماس أهدف وطموح

وتابع خليل الحية فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي شن حربا مجنونة على القطاع على مدار عامين، لافتا: نحمل أهداف وطموح شعبنا في الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية وتقرير المصير.

وأوضح خليل الحية، نقدر الجهود التي بذلت من الدول الإسلامية والعربية والرئيس الأمريكى ترامب لوقف الحرب نهائيا، وأننا جئنا بهدف مباشر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

حماس تشدد على استعدادها لوقف الحرب

وأكد خليل الحية استعداد حماس بكل مسؤولية لوقف الحرب إلا أن إسرائيل تواصل القتل والإبادة، الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب ويجب وجود ضمانات بانتهاء العدوان نهائيا

مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي شن حربا مجنونة على القطاع على مدار عامين، ونحمل أهداف وطموح شعبنا في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير.

