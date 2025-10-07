الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في معارك جنوبي غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، عن  إصابة جنديين  بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

 

إصابة جنديين إسرائيليين في معارك بقطاع غزة

 

وفي الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى كشفت تقارير عن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت تقارير إسرائيلية مقتل  900 جندي من قوات جيش الاحتلال  الإسرائيلي وعناصر الشرطة، ومن بين إجمالي عددهم، قُتل 354 خلال الهجوم الافتتاحي في السابع من أكتوبر.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأصيب كذلك 6313 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال عامين من الحرب على مختلف الجبهات، فيما تُصنف جراح 914 منهم على أنها خطيرة جدًا، و1555 أصيبوا بإصابات متوسطة، و3816 وصفت جراحهم بالطفيفة.

وعلى الجانب الآخر فندت وسائل إعلام إسرائيلية إحصائيات جيش الاحتلال مشيرة إلى أن أعداد القتلى أكثر من الأرقام التي يكشفها الجيش.

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب لأعلى مستوياتها

وزير جيش الاحتلال: سنبقى بمواقع مسيطرة في غزة بعد انتهاء الحرب

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة جيش الاحتلال خسائر جيش الاحتلال قطاع غزة طوفان الأقصى

مواد متعلقة

أكسيوس: ترامب يتابع مفاوضات شرم الشيخ ويريد إنهاء حرب غزة خلال الأيام القلية المقبلة

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب لأعلى مستوياتها

الأكثر قراءة

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

ظهور عايدة رياض وشيكو على السجادة الحمراء بمهرجان المركز الكاثوليكي (فيديو)

المعلم رمز الأخلاق، سفير الإمارات يكشف تفاصيل زيارته للأسطورة حسن شحاتة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

مدبولي يكشف موقف عجز المدرسين وكثافة الفصول وملامح تطوير الثانوية العامة

مرشح وحيد يفصل قائمة الخطيب من حسم انتخابات الأهلي بالتزكية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads