حماس تعلن تفاصيل مناقشات جلسة مفاوضات اليوم الثانى في شرم الشيخ

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم، عن انتهاء جلسة مفاوضات اليوم الثانى بين الوسطاء ووفد الحركة في مدينة شرم الشيخ.



حماس تكشف مطالبها خلال جلسة مفاوضات اليوم الثاني

وقالت حركة حماس: اليوم الثاني في شرم الشيخ ركز على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن أسرى الاحتلال، كاشفة أن وفدها طالب بربط مراحل الإفراج عن أسرى الاحتلال بمراحل الانسحاب الكامل.



وأكد وفد حماس، أن الإفراج عن آخر أسير يجب أن يتزامن مع آخر انسحاب لقوات الاحتلال، مشددا على ضرورة تلقي ضمانات دولية لوقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وذلك في إطار اتفاق التبادل الجاري بحث تفاصيله بين الأطراف المعنية.

أسماء بارزة في قوائم الأسرى الفلسطينيين

وأوضحت المصادر، أن القوائم التي قدمتها حركة حماس تشمل عددًا من أبرز القيادات الفلسطينية، من بينهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد، بالإضافة إلى آخرين تطالب الحركة بالإفراج عنهم ضمن الاتفاق.

