قيادي في حماس: من المبكر الحكم على أول جولة من المفاوضات بشأن غزة

طاهر النونو
قال  القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو أنه من المبكر الحكم على هذه الجولة من المفاوضات التي تستضيفها مصر بشأن إنهاء الحرب في غزة.

النونو: من المبكر الحكم على هذه الجولة من المفاوضات اﻵن
 

وأجاب النونو على سؤال بخصوص مدى تقدم مفاوضات "حماس" غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، قائلا إنه "من المبكر الحكم على هذه الجولة من المفاوضات اﻵن".

وحول تعنت الوفد الإسرائيلي أو إبداء مرونة لسماع متطلبات الوفد الفلسطيني، أوضح النونو أن "مقياس قابلية إسرائيل للتفاوض الجاد والمرونة قد يتبين اليوم باعتباره اليوم الثاني والهام للمفاوضات التي تتم في شرم الشيخ".

وانطلقت أمس مفاوضات غير مباشرة بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي في مصر لبحث سبل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكانت الحركة قد أعلنت  يوم الجمعة الماضي، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها "أحياء وجثامين" وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

حماس غزة مصر

