قيادي في حماس: من المبكر الحكم على أول جولة من المفاوضات بشأن غزة

قال القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو أنه من المبكر الحكم على هذه الجولة من المفاوضات التي تستضيفها مصر بشأن إنهاء الحرب في غزة.

النونو: من المبكر الحكم على هذه الجولة من المفاوضات اﻵن



وأجاب النونو على سؤال بخصوص مدى تقدم مفاوضات "حماس" غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، قائلا إنه "من المبكر الحكم على هذه الجولة من المفاوضات اﻵن".

وحول تعنت الوفد الإسرائيلي أو إبداء مرونة لسماع متطلبات الوفد الفلسطيني، أوضح النونو أن "مقياس قابلية إسرائيل للتفاوض الجاد والمرونة قد يتبين اليوم باعتباره اليوم الثاني والهام للمفاوضات التي تتم في شرم الشيخ".

وانطلقت أمس مفاوضات غير مباشرة بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي في مصر لبحث سبل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكانت الحركة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها "أحياء وجثامين" وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.