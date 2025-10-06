الإثنين 06 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مسؤول مطلع: محادثات غزة لن تكون سريعة والاتفاق الشامل يحتاج وقتًا

مصر، فيتو
مصر، فيتو

مفاوضات شرم الشيخ، قال مسؤول مطلع على محادثات غزة في تصريحات لوكالة رويترز: إن جولة المفاوضات التي تبدأ اليوم لن تكون سريعة، مشيرًا إلى أنها قد تستمر لعدة أيام على الأقل، وربما لفترة أطول بحسب تطور النقاشات بين الوفود.

اتفاق شامل قبل وقف إطلاق النار

وأوضح المصدر أن إبرام اتفاق نهائي لن يتم في وقت قريب، إذ يهدف الوسطاء إلى التوصل إلى اتفاق شامل ومتكامل يتضمن جميع التفاصيل السياسية والميدانية، على أن يتم التنفيذ بعد اكتمال التفاهمات لضمان وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة.

 

وأكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار الخاصة بقطاع غزة إلى مصر، حيث بدأت جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية تمهيدًا لعملية تبادل المحتجزين والأسرى.

جهود مكثفة للوسطاء
ويكثف الوسطاء المصريون والقطريون اتصالاتهم مع الجانبين لوضع آلية متكاملة للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل الأسرى، بما يساهم في خلق بيئة مواتية لإعلان تهدئة شاملة ووقف دائم لإطلاق النار.

