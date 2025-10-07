تعرف على خسائر غزة وإسرائيل منذ بدء طوفان الأقصى

خلفت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي امتدت لتشمل جبهات أخرى، خسائر فادحة في إسرائيل وقطاع غزة معًا، على الصعيد البشري والتداعيات الاقتصادية.

خسائر قطاع غزة وإسرائيل منذ طوفان الأقصى

بدأت الحرب جراء هجوم واسع نفذته حماس ضد إسرائيل، بعد إحداث 110 ثغرات في الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بمشاركة آلاف المقاتلين، انضم لهم لاحقًا آلاف الفلسطينيين من سكان القطاع الذين عبروا الحدود.

وامتدت الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ولبنان ولاحقًا إلى سوريا واليمن وإيران، انتهاء بقصف العاصمة القطرية الدوحة.

وتسببت الحروب الإسرائيلية على مختلف الجبهات خلال عامين بقتل 1974 إسرائيليًا، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، مع مقتل 1179 شخصًا خلال الهجوم الافتتاحي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر عام 2023، بحسب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، استنادًا لإحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

اجمالي قتلي وشهداء الحرب

ومن بين قتلى الحرب 900 جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الشرطة، ومن بين إجمالي عددهم، قُتل 354 خلال الهجوم الافتتاحي في السابع من أكتوبر، وفق إحصائيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب كذلك 6313 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال عامين من الحرب على مختلف الجبهات، فيما تُصنف جراح 914 منهم على أنها خطيرة جدًا، و1555 أصيبوا بإصابات متوسطة، و3816 وصفت جراحهم بالطفيفة.

وخلال الهجوم الافتتاحي الذي اندلعت على إثره الحرب، اختطفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 251 رهينة، إضافة إلى 4 إسرائيليين كانت تحتجزهم حماس منذ الحرب على قطاع غزة عام 2014.

واستعادت إسرائيل 148 من الرهائن أحياء، غالبيتهم خلال صفقتي تبادل في نوفمبر2023، ويناير 2025، في حين أنقذ جيشالاحتلال الإسرائيلي 8 رهائن خلال ثلاث عمليات خاصة داخل القطاع.

واستعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي 59 جثة ورفاة لرهائن قتلوا في قطاع غزة، ولا يزال 48 رهينة محتجزين، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن 20 منهم أحياء، ودفع قطاع غزة الثمن الأكبر من الخسائر على الصعيدين المادي والبشري، إذ وصل عدد شهداء سكان غزة نحو 66 ألفا، وأصيب ما لا يقل عن 166 ألفا آخرين، بينما لا يزال 9 آلاف شخص في عداد المفقودين، وفقدت الفصائل المسلحة الفلسطينية، في حربها مع الحتلال الإسرائيلي، نحو 25 ألف شهيد.

أما على الصعيد المادي، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الفلسطيني بنسبة تزيد على 50%، ووصلت البطالة إلى 61%، بحيث فقد 24% من سكان غزة وظائفهم، وارتفع الفقر إلى 74.3% تزامنا مع تراجع كبير لمؤشر التنمية البشرية.

وشهد قطع غزة دمارا هائلا بعد تعرض ما بين 63% إلى 70% من المباني للتدمير أو التلف، وتضرر أكثر من 300 مبنى للأمم المتحدة، وسط انهيار أنظمة الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

وفي 22 أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة رسميا انتشار المجاعة في القطاع الفلسطيني.

وتسببت العمليات التي نفذها فلسطينيون خلال عامين من الحرب ضد إسرائيل في مناطق الضفة الغربية بقتل 78 إسرائيليًا، وإصابة 550 آخرين.

ولأول مرة منذ 22 عامًا نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات من الجو في الضفة الغربية، بلغ عددها 129 غارة.

واعتقلت إسرائيل خلال عامين من الحرب 15456 فلسطينيًا بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، أفرجت عن عدد منهم وأبقت آخرين قيد الاعتقال.

وتقول إسرائيل: إنها أحبطت 2091 هجومًا ضد أهداف إسرائيلية خلال عامي الحرب، منها 1037 خلال العام 2024، في حين أحبطت 1054 خلال العام الحالي.

