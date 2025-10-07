حماس بعد عامين من طوفان الأقصى: المعركة مستمرة والمسارات تتعقد

الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
قالت حركة حماس في تصريحات صحفية بمناسبة مرور عامين على طوفان الأقصي: “إنه رغم مرور كل الوقت إلا أن العدو يمعن في حربه الوحشية ضد شعبنا الصامد وسط تواطؤ دولي وخذلان عربي”.

وأضافت الحركة: “عامان وشعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه المشروعة ضد مخططات التصفية والتهجير القسري”.

وتابعت حماس: “عامان وشعبنا ملتف حول مقاومته ومتمسك بثوابته الوطنية بعيدا عن مشاريع الوصاية غير المشروعة”.

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بانتهاء المباحثات الأولى بين الوسطاء وحماس في شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية.

وأكدت باستمرار اللقاءات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين الوسطاء وحمـاس بشرم الشيخ وسط أجواء إيجابية.

وأوضحت مصادر أن "لقاء الوسطاء مع وفد حماس اتسم بالإيجابية وحدد خارطة طريق جولة المباحثات الحالية وآلياتها".

وقال وفد "حماس" للوسطاء: إن "استمرار القصف في غزة يشكل تحديا أمام الإفراج عن الأسرى".

وضم وفد حماس اثنين هما خليل الحية وزاهر جبارين.

