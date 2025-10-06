حماس تؤكد حرصها على الاتفاق بشأن غزة بعد وصول وفدها التفاوضي للقاهرة

أكدت حركة حماس التزامها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة والبدء بعملية تبادل فورية للأسرى، وذلك قبيل بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل اليوم الإثنين في مصر، يشارك فيها من الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي بارز في حماس دون الكشف عن هويته أن الحركة "حريصة جدًا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية".

وفد حماس يصل إلى مصر

وأعلنت حركة حماس في بيان أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل أمس الأحد إلى مصر على رأس وفد من الحركة، مشيرة إلى أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى" في قطاع غزة.

وستكون الاجتماعات المقرر عقدها اليوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن حاولت إسرائيل اغتياله مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي.

وكان الحية قد تحدث للمرة الأولى منذ الضربة عبر تسجيل فيديو تم بثه الأحد في قطر التي توسطت إلى جانب مصر والولايات المتحدة في جولات محادثات متتالية.

