الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تؤكد حرصها على الاتفاق بشأن غزة بعد وصول وفدها التفاوضي للقاهرة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

 أكدت حركة حماس التزامها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة والبدء بعملية تبادل فورية  للأسرى، وذلك قبيل بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل اليوم الإثنين في مصر، يشارك فيها من الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي بارز في حماس دون الكشف عن هويته أن الحركة "حريصة جدًا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية".

 

وفد حماس يصل إلى مصر

 وأعلنت حركة حماس في بيان أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل أمس الأحد إلى مصر على رأس وفد من الحركة، مشيرة إلى أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى" في قطاع غزة. 

وستكون الاجتماعات المقرر عقدها اليوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن حاولت إسرائيل اغتياله مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي. 

وكان الحية قد تحدث للمرة الأولى منذ الضربة عبر تسجيل فيديو تم بثه الأحد في قطر التي توسطت إلى جانب مصر والولايات المتحدة في جولات محادثات متتالية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة إسرائيل حركة حماس حماس جاريد كوشنر

مواد متعلقة

أخبار مصر: تفاصيل غريبة عن سرقة لوحة أثرية بسقارة، ترامب يهدد حماس بـ"سفك دماء هائل"، لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء

محمود مسلم: حماس في أزمة وليس لديها رفاهية الرفض وأتوقع أن تكتب مفاوضات القاهرة نهاية حرب غزة

سفك دماء هائل، ترامب يهدد حماس ويحذرها من التلاعب بخطة غزة

الأكثر قراءة

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

إقبال المواطنين على مقبرة مبارك في ذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

السيسي: التجربة المصرية مع إسرائيل أسست لسلام عادل رسخ الاستقرار

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads