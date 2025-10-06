الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق توك توك في امبابة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، أولى جلسات محاكمة شقيقين، لاتهامهما بقتل سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن، بغرض السرقة، وأطلقا النيران على رأسه بإمبابة.

وقررت النيابة العامة في الجيزة، فى وقت إحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بقتل سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن لسرقته وأطلقا النيران على رأسه فى منطقة إمبابة.


واتهمت النيابة العامة، "محسن م"، و"حسام م " بدائرة قسم شرطة إمبابة لأنهما في ليلة 20 / 2 / 2025 في محافظة الجيزة قتلا المجني عليه عمرو.ع، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن استوقفاه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية توك توك محل الواقعة، مطالبين إياه توصيلهما لأحد الأماكن فاستجاب لهما، واستدرجاه لمكان بعيد عن أعين المارة واطلقا النار على رأسه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات الجيزة الجيزة النيابة العامة

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads