القبض على رجل أعمال شهير هارب من تنفيذ أحكام قضائية في 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رجل أعمال شهير هارب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا مالية متعددة بمدينة 15 مايو.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود رجل أعمال شهير يدعى "نصر ر.هـ"، مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا مالية متعددة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وكشفت التحريات أن رجل الأعمال كان مطلوبًا على ذمة قضايا شيكات وإيصالات أمانة وتبديد، ونجح في الاختفاء عن الأنظار لفترة.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه في أحد الأماكن التي كان يختبئ بها، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة تمهيدا لاستكمال التحقيقات وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

