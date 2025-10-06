الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على رجل أعمال شهير هارب من تنفيذ أحكام قضائية في 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رجل أعمال شهير هارب من  تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا مالية متعددة بمدينة 15 مايو.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود رجل أعمال شهير يدعى "نصر ر.هـ"، مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا مالية متعددة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وكشفت التحريات أن رجل الأعمال كان مطلوبًا على ذمة قضايا شيكات وإيصالات أمانة وتبديد، ونجح في الاختفاء عن الأنظار لفترة.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه في أحد الأماكن التي كان يختبئ بها، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة تمهيدا لاستكمال التحقيقات وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

مدينة 15 مايو مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة 15 مايو

