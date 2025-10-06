بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف جريمة قتل بشعة، كشفت عنها الأجهزة الأمنية بعد ساعات من العثور على جثة شاب داخل مزرعة بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى.

حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد زوجة المجني عليه (حماه)، الذي أقدم على قتله بعدما ضبطه في علاقة محرمة مع زوجته (حماة المجني عليه)، لتتحول القصة من خيانة أسرية إلى جريمة دم هزت الرأي العام في القرية.

مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء اسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا للمقدم عماد عثمان، رئيس مباحث مركز الواسطى، من أهالي قرية أطواب بالعثور على جثة شاب يُدعى «م. ن. ط»، يبلغ من العمر 28 عامًا، داخل مزرعة بالقرية، مصابًا بضربة شديدة في الرأس بحجر، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني ومعاينة مسرح الجريمة، وبتكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة في محيط المكان، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة والد زوجة المجني عليه، ويدعى «طه. أ. ش»، 44 عامًا، والذي جرى ضبطه بعد ساعات قليلة من الواقعة.

تكشف علاقة آثمة بين زوج وحماته

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه قبل يوم الحادث شاهد المجني عليه في وضع مخل مع زوجته داخل المنزل يوم الجمعة الماضي، فحاول الإمساك به إلا أنه فرّ هاربًا، ليبيت المتهم ليلته في حالة غضب شديدة، قبل أن يعود في اليوم التالي إلى المزرعة التي اعتاد المجني عليه التردد عليها، وينتظره هناك حتى وجده نائمًا، فالتقط حجرًا كبيرًا وانهال به على رأسه حتى أرداه قتيلًا.

وبمواجهة الزوجة «عبير. ع»، 38 عامًا، وهي زوجة المتهم وحماة القتيل، أيدت ما جاء في أقوال زوجها، واعترفت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه منذ فترة، مؤكدة أن زوجها ضبطهما بالفعل يوم الواقعة.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق، فأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

