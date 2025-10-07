طريقة عمل الزبدة البلدي، الزبد البلدي من أقدم وأشهى أنواع الزبد التي تحضر في البيوت الريفية، وله طعم غني وقيمة غذائية عالية تفوق الزبد الصناعي.

وطريقة عمل الزبدة البلدي، سهلة وتحضيره في المنزل يضمن نقاءه وخلوه من المواد الحافظة أو الإضافات الصناعية، كما يمنحك إحساسًا بالإنجاز والمذاق الأصيل الذي كان يميز مطابخ الأجداد.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الزبدة البلدي من اللبن الحليب.

مكونات عمل الزبدة البلدى:

لبن حليب طبيعي كامل الدسم ويفضل حليب الجاموس أو البقر الطازج.

وعاء عميق زجاجي أو بلاستيكي نظيف.

ملعقة خشبية أو مضرب يدوي أو خلاط كهربائي.

ماء بارد جدًّا أو مكعبات ثلج لاستخدامها أثناء فصل الزبد عن اللبن.

طريقة عمل الزبدة البلدى من اللبن الحليب:

- الطريقة الأولى، وهي الطريقة التقليدية باستخدام القشطة “وش اللبن”

غلي اللبن وجمع القشطة.

ضعي الحليب الطازج في إناء نظيف، واتركيه حتى يغلي جيدا.

بعد أن يبرد قليلا، ستلاحظين تكون طبقة سميكة من القشطة على السطح.

أزيلي هذه الطبقة برفق باستخدام ملعقة وضعيها في علبة نظيفة داخل الثلاجة.

كرري العملية مع كل كمية لبن تقومين بغليها يوميا حتى تجمعي كمية مناسبة من القشطة حوالي كوبين أو أكثر حسب الرغبة.

بعد أن تتجمع لديكِ القشطة، أخرجيها من الثلاجة واتركيها في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة تقريبا حتى تصبح لينة.

ضعيها في الخلاط أو استخدمي المضرب الكهربائي واضيفي نصف كوب من الماء البارد جدا أو الثلج.

ابدئي بالخفق حتى تلاحظي أن القشطة بدأت تتكتل ويتكون الزبد البلدي.

بمجرد أن تتجمع كرات صغيرة من الزبد، أوقفي الخلط وصفي الخليط باستخدام مصفاة دقيقة.

السائل المتبقي هو اللبن الرائب أو المخيض، يمكنك استخدامه لاحقا في عمل المعجنات أو شربه لأنه غني بالبروتينات.

ضعي الزبد في وعاء، وأضيفي ماء بارد جدا ثم اعجنيه بيدك برفق لغسله من بقايا اللبن.

كرري الغسل أكثر من مرة حتى يصبح الماء صافي تماما.

هذه الخطوة مهمة جدًّا حتى لا يفسد الزبد بسرعة.

بعد الغسل، صفي الزبد جيدا من الماء واضيفي رشة صغيرة من الملح حسب الرغبة.

شكليه على شكل كرات أو قالب، ثم احفظيه في علبة محكمة داخل الثلاجة.

يمكن تخزينه في الفريزر لفترة طويلة دون أن يتغير طعمه أو رائحته.

- الطريقة الثانية، من اللبن الرائب مباشرة

إذا لم ترغبي في جمع القشطة لعدة أيام، يمكنكة إعداد الزبد البلدي مباشرة من اللبن الرائب.

ضعي اللبن الرائب كامل الدسم في الخلاط الكهربائي.

أضيفي القليل من الماء البارد وابدئي بالخفق حتى يتكون الزبد.

اجمعي الزبد بنفس الطريقة السابقة، واغسليه بالماء البارد حتى يصبح نقيا.

أضيفي الملح واحتفظي به في الثلاجة.

هذه الطريقة أسرع لكنها تنتج كمية أقل من الزبد مقارنة بطريقة جمع القشطة.

نصائح للحفاظ على جودة الزبد البلدي

استخدمي لبن طبيعي غير مبستر إن أمكن، لأن المعالجة الصناعية تقلل من كمية الدهن.

لا تتركي الزبد في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة حتى لا يتزنخ.

يمكنك تحويل الزبد البلدي إلى سمن بلدي بتسخينه على نار هادئة حتى يتبخر منه الماء ويترسب اللبن في القاع، ثم يصفى ويخزن.

لا تضيفي ملح كثير، فذلك يؤثر على طعم الزبد الطبيعي.

احفظيه في وعاء زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق لتجنب امتصاص الروائح الأخرى في الثلاجة.

فوائد الزبد البلدي

مصدر غني بفيتامينات A وD وE المفيدة لصحة الجلد والعينين.

يحتوي على دهون صحية تمد الجسم بالطاقة.

يعزز امتصاص بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون.

يمنح الطعام نكهة مميزة ورائحة زكية لا تضاهى.

