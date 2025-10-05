زيادة في البلدي وانخفاض بالصناعي، أسعار السمن اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع أسعار السمن اليوم في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري قفزة سعرية جديدة في الأسواق، تراوحت بين 38 و64 جنيهًا في الكيلو، بينما تباينت أسعار السمنة الصناعي، بانخفاض بعض الأنواع بحسب الشركات المنتجة.

أسعار السمن البلدي في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السمنة البلدي والزبدة والمسلي الصناعي في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور الآتية:

أسعار السمنة اليوم في المحال التجارية، فيتو

ارتفاع أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 38 جنيها مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 185 جنيهًا للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 120 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 64 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 376.5 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 200 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار السمن الصناعي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وفيما يخص سعر السمن الصناعي الذي انخفض بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 89 جنيها إلى 125 جنيهًا.

أسعار سمن الهانم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم انخفض بنحو 50 قرشًا مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 90 جنيها إلى 125 جنيهًا.

أسعار سمن النخلتين في الأسواق وفق البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين انخفض بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 115 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن النخلتين ما بين 80 جنيها إلى 125 جنيهًا.

أسعار سمن الشمس الذهبية في الأسواق وفق البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الشمس الذهبية ارتفع بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الشمس الذهبية نحو 98 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الشمس الذهبية ما بين 45 جنيها إلى 125 جنيهًا.

أسعار سمن روابي في الأسواق وفق البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن روابي انخفض بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن روابي نحو 124 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن روابي ما بين 90 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

