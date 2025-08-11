طريقة عمل القرص الطرية، وجبة خفيفة ومميزة

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية من المخبوزات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة تقدم كوجبة خفيفة مع الشاى.

وطريقة عمل القرص الطرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل القرص الطرية.

مكونات عمل القرص الطرية:-

5 أكواب دقيق أبيض منخول جيدا

كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة

كوب لبن دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة

سمسم للتزيين اختياري

طريقة عمل القرص الطرية:-

لتجهيز الخميرة، في كوب، ضعي الخميرة مع السكر وربع كوب من اللبن الدافئ، غطيها واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل وتظهر فقاعات.

لتحضير العجينة، في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والبيكينج بودر.

أضيفي السمن المذاب وافركيه مع الدقيق جيدا بأطراف الأصابع حتى يصبح قوامه مثل حبات الرمل.

أضيفي خليط الخميرة واللبن المتبقي وابدئي بالعجن.

أضيفي قليلا من الماء الدافئ تدريجيا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

غطي العجينة بفوطة نظيفة أو بلاستيك، واتركيها في مكان دافئ ساعة حتى يتضاعف حجمها.

قطعي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم افرديها قليلا لتأخذ شكل القرص.

ضعي الأقراص في صينية مدهونة بالسمن أو مفرودة بورق زبدة.

يمكنك رش السمسم على الوجه مع الضغط الخفيف ليثبت.

اتركي الأقراص مغطاة نصف ساعة أخرى قبل الخبز.

سخني الفرن على درجة حرارة 200° مئوية.

اخبزي الأقراص من 15 إلى 20 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

يمكن دهن الوجه بقليل من السمن فور خروجها لتعطي لمعة ومذاق غني.

لنجاح القرص الطرية استخدمي سمن بلدي لزيادة النكهة، ويمكنك استبداله بالزبدة أو الزيت.

لا تكثري من العجن بعد إضافة السائل حتى تظل العجينة هشة.

التخمير الجيد هو سر طراوة القرص، فاحرصي على ترك العجينة في مكان دافئ بعيدًا عن تيارات الهواء.

يمكن حشو القرص بالعجوة أو الجبن قبل الخبز للحصول على قرص محشي لذيذ.

خزنى القرص الطرية فى الفريزر وعند تناولها اخرجيها من الفريزر حتى تصبح طرية وتكون مثل الطازجة فلا داعى للقلق.

يمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة مع اللبن أو الشاى ويمكن استخدام حشوات مختلفة بداخلها مثل الجبن أو اللحوم بحسب الرغبة، فهى لذيذة فى جميع حالاته.

