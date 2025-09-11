فوائد الزبدة البلدي، تحارب الاكتئاب وتقوي المناعة والعظام

فوائد الزبدة البلدي، الزبدة البلدي من الدهون الطبيعية التي تستخدم في الطهي وعمل الحلوى ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد الزبدة البلدي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مما أنها دهون طبيعية غير ضارة بالصحة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الزبدة البلدي من أقدم وأشهر المنتجات الطبيعية التي تدخل في النظام الغذائي للكثير من الشعوب، خاصة في المجتمعات العربية والريفية، حيث تستخرج من الحليب الطازج بعد خضه وفصل القشدة، ما يجعلها منتج طبيعي غني بالعناصر الغذائية، ورغم انتشار أنواع عديدة من الزيوت الصناعية والمهدرجة، ما زالت الزبدة البلدي تحتل مكانة خاصة لما لها من فوائد صحية وغذائية عند تناولها باعتدال.

القيمة الغذائية للزبدة البلدى

وأضافت منى، تحتوي الزبدة البلدي على مجموعة مهمة من الفيتامينات مثل:

فيتامين A، الذي يدعم صحة العيون، الجلد، والمناعة.

فيتامين D، يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور الضروريين للعظام والأسنان.

فيتامين E، مضاد أكسدة يحمي الخلايا من التلف.

فيتامين K2، الذي يلعب دور في نقل الكالسيوم إلى العظام ومنع ترسبه في الشرايين.

فوائد الزبدة البلدي

وتابعت، أن من فوائد الزبدة البلدى التى تدفعنا لتناولها:

الزبدة البلدي تعد غذاء عالي السعرات الحرارية، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة السريعة، ولذلك كانت من الأطعمة الأساسية للفلاحين والعمال في الماضي لمساعدتهم على بذل الجهد والعمل الشاق.

تحتوي الزبدة البلدي على حمض البيوتريك الذي يعتبر غذاء نافع لبكتيريا الأمعاء الجيدة، ويساعد على تقليل الالتهابات في القولون، كما يساهم في تحسين عملية الهضم.

الدهون الطبيعية في الزبدة البلدي تساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (A، D، E، K)، وكذلك بعض مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات مثل الكاروتينات.

بفضل احتوائها على فيتامين D وK2، تساهم الزبدة البلدي في تعزيز ترسيب الكالسيوم في العظام، مما يحمي من هشاشة العظام والتسوس ويقوي الأسنان.

رغم الاعتقاد الشائع بأن الزبدة تضر القلب بسبب الدهون المشبعة، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن تناول الزبدة البلدي بكميات معتدلة قد لا يشكل خطورة كبيرة، بل إن الأحماض الدهنية الطبيعية بها تساعد على توازن الكوليسترول في الجسم.

الزبدة تحتوي على مركبات مثل اللاكتوفيرين والأجسام المضادة الموجودة في الحليب الخام، والتي تقوي جهاز المناعة وتزيد من مقاومة الجسم للعدوى.

الزبدة البلدي غنية بفيتامين A وE، مما يجعلها مفيدة للبشرة من خلال الترطيب والتقليل من جفاف الجلد، كما أن بعض الناس يستخدمونها موضعيا لترطيب الشفاه واليدين، كذلك، يمكن أن تساهم في تقوية الشعر ومنحه لمعان صحي.

في الماضي كانت الأمهات يحرصن على إدخال الزبدة البلدي في غذاء الأطفال لزيادة طاقتهم، وتحسين نمو العظام والأسنان، وتقوية المناعة.

تحتوي الزبدة البلدي على حمض اللينوليك المترافق، الذي أشارت بعض الأبحاث إلى دوره في تقليل الدهون الضارة بالجسم، ودعم صحة الأوعية الدموية، وربما المساعدة في الوقاية من بعض الأورام.

الدهون الصحية الموجودة في الزبدة البلدي تعتبر مهمة لتغذية الدماغ، حيث أن المخ يعتمد بشكل أساسي على الدهون لتكوين الخلايا العصبية، كما أن فيتامين D يعزز المزاج ويحارب أعراض الاكتئاب.

نصائح عند استهلاك الزبدة البلدى

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الزبدة البلدي، إلا أنه يُدفضل تناولها بكميات معتدلة، حيث إن الإفراط فيها قد يسبب زيادة في الوزن وارتفاع الدهون الثلاثية، ويمكن استخدامها في الطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة، ويفضل أن تكون من مصدر موثوق للتأكد من جودتها وخلوها من أي إضافات صناعية، وعلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب استشارة الطبيب قبل الإكثار منها.

