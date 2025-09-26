أكلات للذكاء، أطعمة ضرورية لنجاح طفلك الدراسي

مع بدء العام الدراسي الجديد تحرص الأمهات على الإكثار من تقديم الأكلات المهمة للأطفال التى تقوى متابعتهم وتحافظ على نشاطهم.

هذا بجانب الأكلات التى ترفع معدلات الذكاء والتركيز ما يساعد الأبناء على التفوق الدراسي وهو ما تحلم به كل أم.

أكلات تزيد من تركيز أبنائك فترة الدراسة

يقول الدكتور تامر عبد الحميد، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك أكلات ترفع معدلات التركيز والذكاء عند الأبناء فى فترة الدراسة، منها:-

البيض مسلوق أو أومليت بالخضار، وهو يمنح بروتين وطاقة للمخ.

الزبادي بالعسل أو الفواكه، وهو خفيف ومغذي ويساعد الهضم.

المكسرات المطحونة أو زبدة الفول السوداني فى حالة عدم إصابتهم من الحساسية، وهى مغذية جدا واستخدامها فى عمل ساندويتشات المدرسة.

الخضار الملون مثل الجزر، والخيار، والطماطم شيري، والبروكلي المسلوق، جميعها أكلات بها فيتامينات ومعادن للمخ.

الفاكهة مثل التفاح والموز والتوت أو الفراولة، تقوى الذاكرة وتمنح الجسم طاقة وتساعد على التركي.

الشوفان بالحليب أو كورن فليكس صحي، وهو فطار صحى جيد قبل المذاكرة.

السمك المشوي أو التونة، غني بالأوميجا 3 ويقوي المخ.

شرب الماء الوفير لتنشيط الجسم والمخ.

عصير برتقال أو رمان طبيعي لتنشيط الجسم.

حليب دافئ بالعسل، وهو مهدئ قبل النوم يساعد على النوم الجيد.

سناكس خفيفة، مثل فشار بيتي محضر بقليل من الزيت، أو بسكويت شوفان أو كيك صحي، أو قطعة صغيرة شيكولاتة دارك للتفوق.

